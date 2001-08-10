Специалисты сферы образования прошли обучение по программе профилактики СПИД
Всего свыше 80 сотрудников школ и детских садов города прошли обучение на базе Школы волонтера, функционирующей при ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Еженедельно сотрудники центра проводили для групп педагогов тематические лекции, в доступной форме рассказывали о мерах по профилактике ВИЧ-инфекции.
- Мы выбрали для работы формат «Равный - равному», поскольку это позволяет максимально эффективно распространять информацию внутри коллективов. После завершения обучения педагоги проведут диагностику уровня информированности своих коллег о мерах профилактики распространения инфекции, смогут привлечь к проблематике родителей. Мы очень надеемся, что педагогическое сообщество города тоже сможет внести свой вклад в сохранение здоровья наших горожан, - отметил главный специалист департамента образования Южно-Сахалинска Николай Неретин.
Руководитель молодежного клуба «Школа волонтера» Елена Плотникова призвала участников мероприятия активно включаться в работу добровольческого движения и напомнила, что двери Школы открыты всегда. Чтобы записаться в ряды активистов движения по пропаганде здорового образа жизни и с пользой провести время, необходимо обратиться в ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».
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