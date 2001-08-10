Жителей Дальнего приглашают на субботник
Завтра, 28 апреля, в рамках проведения общегородского субботника жителей села и нового микрорайона Дальнего приглашают присоединиться к уборке территории, сообщили в мэрии.
Весь необходимый инвентарь (лопаты, метлы, перчатки, пакеты для сбора мусора) гражданам предоставят в отделе по управлению территорией села (пер. Алых роз, 9а, кв. 1), а также в управляющих компаниях ООО УК «ЖКХ-Дальнее» и ООО «ЖКХ-2 Дальнее». Выдача инвентаря начнется с самого утра 28 апреля.
Как отмечают в отделе по управлению территорией, о готовности принять участие в завтрашнем субботнике уже заявили трудовые коллективы учреждений и предприятий, работающих в Дальнем. Также к уборке присоединятся сотрудники управляющих компаний и профильных структур мэрии.
В рамках субботника будут выполнены работы по ворошению оставшегося снега, уборке крупного и мелкого бытового мусора с придомовых территорий, дорог и тротуаров, а также по очистке придорожных канав.
Дополнительную информацию о проведении субботника можно уточнить по тел. 510-276.
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