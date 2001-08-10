Жильцы первого арендного дома в Шахтерске получили ключи от квартир
Новый трехэтажный дом в Шахтерске Углегорского района построили за полтора года. Его новоселами стали 36 семей - работники бюджетной сферы, профильные специалисты, работники муниципальных предприятий. Потребность в подобном жилье в поселке теперь полностью закрыта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Монолитное здание сейсмоустойчивостью в 9 баллов возвели по энергосберегающей технологии. Придомовую территорию благоустроили, установили детскую площадку.
Новый дом сдан «под ключ». Стоимость аренды квартир в нем на 50 процентов ниже среднерыночной.
Одна из новоселов - фельдшер шахтерской станции скорой помощи Анастасия Герасимова.
- Моей семье из четырех человек предоставили трехкомнатную квартиру. Она очень просторная, светлая и теплая. Эмоции переполняют, до последнего не верила, что получу эту квартиру. Очень нравится придомовая территория, будет, где разгуляться ребятне, - поделилась впечатлениями Анастасия.
В целом, за последние два года в островном регионе были возведены и сданы в эксплуатацию 27 арендных многоквартирных жилых домов в Южно-Сахалинске, Аниве, Холмске, Поронайске, Невельске, Корсакове, Долинске и в селе Малокурильском острова Шикотан. Ключи от 816 квартир получили работники здравоохранения, образования, муниципальных предприятий, молодые специалисты, работники бюджетной сферы. Также уже ведется строительство 41 дома в 13 городских округах — это 1168 квартиры
- На Сахалине исторически сложилась довольно высокая стоимость арендуемых квартир, - отметил руководитель АО «Сахалинское ипотечное агентство» Геннадий Осипов. - Чтобы снизить цену и дать возможность людям жить в комфорте, власти области приняли решение строить муниципальное арендное жильё. Его строительство позволило решить кадровую проблему, привлечь и закрепить специалистов для работы в районах, в том числе и отдаленных.
По инициативе главы региона Олега Кожемяко, сахалинцы, проживающие в арендных домах не менее полугода, могут выкупить свои квартиры в собственность, используя льготный ипотечный заём. Для молодых семей с одним ребенком процент по нему снижен до 7 процентов, с двумя детьми до 3,5 процентов, многодетные семьи – 0 процентов. При этом по решению губернатора для курильчан процентная ставка снижена до 0 процентов годовых.
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