Завершается прием заявок на конкурс на лучшее малое предприятие Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске 4 мая завершается прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска» по итогам 2017 года.
Как сообщили в мэрии, конкурс проходит по четырем основным номинациям: «Лучшее малое предприятие года», «Лучший предприниматель года», «Успешный старт», «Бизнес-леди».
Для участия необходимо подать заявку и пакет следующих документов:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем;
- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки;
- копии документов, подтверждающих наличие положительных отзывов о деятельности участников конкурса по итогам прошедших 3 календарных лет (грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты, благодарственные и рекомендательные письма, газетные и журнальные публикации) — при наличии.
Документы принимаются в Департаменте экономического развития администрации Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 3 этаж, каб. 307).
Подробная информация о проведении конкурса, условия участия и форма заявки размещены на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону: 300-594 (доб. 4, 3, 2).
Итоги конкурса подведут в мае в преддверии Дня российского предпринимательства.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:52 23 Апреля В Южно-Сахалинске прошел фестиваль по чир спорту «Грэйс Чир Фест»
- 10:55 23 Апреля Новое студенческое общежитие открылось в Холмске
11:22 23 Апреля Сахалинских отличников «Тотального диктанта» торжественно наградят
- 14:35 23 Апреля В ЦИК «Единой России» прошло первое заседание совета руководителей фракций партии в обновленном составе
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
Выбор редакции
- 17:39 Вчера Делегация спортивной школы самбо и дзюдо вернулась из Японии на Сахалин
- 17:01 Вчера В островной столице подвели итоги конкурса «Гостеприимный Южный-2018»
- 14:21 Вчера Специалисты сферы образования прошли обучение по программе профилактики СПИД
- 13:55 26 Апреля Сахалинские добровольцы прибыли в «Академию волонтёра»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?