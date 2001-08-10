В островной столице подвели итоги конкурса «Гостеприимный Южный-2018»

В областном центре подвели итоги муниципального конкурса «Гостеприимный Южный-2018», сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

Торжественная церемония состоялась сегодня в центральной городской библиотеке им. О.П. Кузнецова. В рамках мероприятия были отмечены лучшие сотрудники и южно-сахалинские компании, работающие в сфере туризма. Организатором этого конкурса вот уже на протяжении ряда лет выступает управление по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска.

Как рассказала руководитель ведомства и председатель конкурсной комиссии Елена Завязкина, он проводится с целью повышения культуры, эффективности и качества обслуживания туристов, а также сохранения и развития лучших традиций сахалинского гостеприимства. Безусловно, все это невозможно без тех, для кого работа в данной отрасли стала призванием. Отметить заслуги специалистов, посвятивших себя деятельности в данной отрасли, — еще одна задача конкурса.

В состав комиссии, которая определяла победителей, также вошли старший преподаватель института права, экономики и управления СахГУ Юлия Домра и ведущий советник департамента по туризму регионального минспорта Иван Шевченко.

Они оценивали деятельность конкурсантов не только на основе представленных документов, но и посещая заявленные туристические компании, чтобы лично отметить соответствие ГОСТам в сфере туризма, безопасности, креативность в подаче туров и др.

В номинации «Лучший менеджер предприятия сферы туризма» победителей определяли по ряду критериев, среди которых: умение быстро и качественно выполнить запросы клиентов, участие в мероприятиях по повышению собственной квалификации, положительные отзывы туристов о работе сотрудника, знание нормативных документов по профессии и др. В этой номинации заявились 8 человек:

Гейлс Екатерина, ООО «Друзья-походники»;

Гольнева Алевтина, ООО «Сахалин Трэвел»;

Кисилева Евгения, менеджер ООО «Би-томо»;

Кулагин Кирилл, менеджер ООО «Омега Плюс»;

Ли Бок Ми, менеджер ООО «Би-томо»;

Минаева Галина, менеджер ООО «Край света»;

Наумова Зоя, менеджер ООО «Дилижанс»;

Устинова Татьяна, менеджер ООО «Би-томо».

В номинации «Лучшее предприятие сферы туризма» шансы на победу увеличивали такие факторы, как отсутствие у компании задолженности по налогам и сборам, разнообразие перечня туристских маршрутов, участие в выставках, социальных проектах, благотворительных акциях, работа, направленная на продвижение туристских ресурсов ГО «Город Южно-Сахалинск», и др. В этой номинации было представлено 6 участников:

ООО «Би-томо»;

ООО «Омега Плюс»;

ООО «Содружество»;

ООО АТА «Сахалин-Трэвел»;

ООО «Друзья-походники»;

ООО «Дилижанс».

После небольшой официальной части кульминацией церемонии стало оглашение победителей конкурса. Итак, лучшим предприятием сферы туризма признано ООО «Би-Томо».

Эта компания широко известна островитянам. В прошлом году она отметила 20-летний юбилей своей деятельности на региональном рынке предоставления туристических услуг. «Би-томо» специализируется на организации индивидуальных и групповых туров в Японию, Корею и др. страны. В 2017-м услугами компании воспользовались порядка 17 тысяч человек. Новинка этого года — организация экспедиций по Сахалину.

- Маршрут довольно интересный: маяк Анива — мыс Кузнецова — Александровск-Сахалинский. Каждый день мы проезжаем новые места, рассказываем туристам интересные истории о нашем острове. Мы не стоим на месте, развиваемся, ставим во главу угла интересы и потребности туристов. В этом, я убежден, и заключается секрет успешной работы, - отметил заместитель генерального директора ООО «Би-томо» Евгений Резницкий.

Диплом победителя конкурса в номинации «Лучший менеджер предприятия сферы туризма» вручен сотруднице ООО «Дилижанс» Зое Наумовой. В компании она работает более 10 лет. О конкурсе слышала и раньше, но принять участие решила только в этом году, когда поверила в свои силы:

- У меня было четкое понимание, что иду я только за победой. Так и получилось! Я благодарна организаторам конкурса за предоставленную возможность проявить себя.

Специальной грамотой управления по физической культуре и спорта администрации Южно-Сахалинска за высокий профессионализм и вклад в развитие туризма областной столицы отмечены дебютанты конкурса — коллектив и руководитель ООО «Друзья-походники». Туроператором эта компания стала в начале нынешнего года и занимается организацией экскурсионных туров по югу Сахалина.

От администрации города все участники конкурса получили подарки и букеты цветов. А победители двух вышеуказанных номинаций стали претендентами на занесение информации о них на Доску почета ГО «Город Южно-Сахалинск».