В островной столице подвели итоги конкурса «Гостеприимный Южный-2018»
В областном центре подвели итоги муниципального конкурса «Гостеприимный Южный-2018», сообщили ТИА «Острова» в администрации города.
Торжественная церемония состоялась сегодня в центральной городской библиотеке им. О.П. Кузнецова. В рамках мероприятия были отмечены лучшие сотрудники и южно-сахалинские компании, работающие в сфере туризма. Организатором этого конкурса вот уже на протяжении ряда лет выступает управление по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска.
Как рассказала руководитель ведомства и председатель конкурсной комиссии Елена Завязкина, он проводится с целью повышения культуры, эффективности и качества обслуживания туристов, а также сохранения и развития лучших традиций сахалинского гостеприимства. Безусловно, все это невозможно без тех, для кого работа в данной отрасли стала призванием. Отметить заслуги специалистов, посвятивших себя деятельности в данной отрасли, — еще одна задача конкурса.
В состав комиссии, которая определяла победителей, также вошли старший преподаватель института права, экономики и управления СахГУ Юлия Домра и ведущий советник департамента по туризму регионального минспорта Иван Шевченко.
Они оценивали деятельность конкурсантов не только на основе представленных документов, но и посещая заявленные туристические компании, чтобы лично отметить соответствие ГОСТам в сфере туризма, безопасности, креативность в подаче туров и др.
В номинации «Лучший менеджер предприятия сферы туризма» победителей определяли по ряду критериев, среди которых: умение быстро и качественно выполнить запросы клиентов, участие в мероприятиях по повышению собственной квалификации, положительные отзывы туристов о работе сотрудника, знание нормативных документов по профессии и др. В этой номинации заявились 8 человек:
- Гейлс Екатерина, ООО «Друзья-походники»;
- Гольнева Алевтина, ООО «Сахалин Трэвел»;
- Кисилева Евгения, менеджер ООО «Би-томо»;
- Кулагин Кирилл, менеджер ООО «Омега Плюс»;
- Ли Бок Ми, менеджер ООО «Би-томо»;
- Минаева Галина, менеджер ООО «Край света»;
- Наумова Зоя, менеджер ООО «Дилижанс»;
- Устинова Татьяна, менеджер ООО «Би-томо».
В номинации «Лучшее предприятие сферы туризма» шансы на победу увеличивали такие факторы, как отсутствие у компании задолженности по налогам и сборам, разнообразие перечня туристских маршрутов, участие в выставках, социальных проектах, благотворительных акциях, работа, направленная на продвижение туристских ресурсов ГО «Город Южно-Сахалинск», и др. В этой номинации было представлено 6 участников:
- ООО «Би-томо»;
- ООО «Омега Плюс»;
- ООО «Содружество»;
- ООО АТА «Сахалин-Трэвел»;
- ООО «Друзья-походники»;
- ООО «Дилижанс».
После небольшой официальной части кульминацией церемонии стало оглашение победителей конкурса. Итак, лучшим предприятием сферы туризма признано ООО «Би-Томо».
Эта компания широко известна островитянам. В прошлом году она отметила 20-летний юбилей своей деятельности на региональном рынке предоставления туристических услуг. «Би-томо» специализируется на организации индивидуальных и групповых туров в Японию, Корею и др. страны. В 2017-м услугами компании воспользовались порядка 17 тысяч человек. Новинка этого года — организация экспедиций по Сахалину.
- Маршрут довольно интересный: маяк Анива — мыс Кузнецова — Александровск-Сахалинский. Каждый день мы проезжаем новые места, рассказываем туристам интересные истории о нашем острове. Мы не стоим на месте, развиваемся, ставим во главу угла интересы и потребности туристов. В этом, я убежден, и заключается секрет успешной работы, - отметил заместитель генерального директора ООО «Би-томо» Евгений Резницкий.
Диплом победителя конкурса в номинации «Лучший менеджер предприятия сферы туризма» вручен сотруднице ООО «Дилижанс» Зое Наумовой. В компании она работает более 10 лет. О конкурсе слышала и раньше, но принять участие решила только в этом году, когда поверила в свои силы:
- У меня было четкое понимание, что иду я только за победой. Так и получилось! Я благодарна организаторам конкурса за предоставленную возможность проявить себя.
Специальной грамотой управления по физической культуре и спорта администрации Южно-Сахалинска за высокий профессионализм и вклад в развитие туризма областной столицы отмечены дебютанты конкурса — коллектив и руководитель ООО «Друзья-походники». Туроператором эта компания стала в начале нынешнего года и занимается организацией экскурсионных туров по югу Сахалина.
От администрации города все участники конкурса получили подарки и букеты цветов. А победители двух вышеуказанных номинаций стали претендентами на занесение информации о них на Доску почета ГО «Город Южно-Сахалинск».
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