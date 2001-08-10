Воспитанники детских садов Южно-Сахалинска поздравили ветеранов

В музейно-мемориальном комплексе «Победа» прошел праздничный концерт с участием победителей городского фестиваля «Наследники Победы» среди воспитанников детских садов областного центра.

Зрителями программы от малышей стали их родители и педагоги. В качестве особых почетных гостей на мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны.

Ребята из детских садов № 37 «Одуванчик», № 4 «Лебедушка», № 19 «Аленушка», № 49 «Ласточка», № 8 «Журавлёнок», № 29 «Василёк», № 28 «Матрёшка», № 9 «Чебурашка», № 43 «Светлячок», № 21 «Кораблик», № 45 «Семицветик», № 25 «Русалочка» представили концертную программу, в которую вошли хореографические номера, песни, литературное чтение, театральные зарисовки. Завершился концерт вручением подарков почетным гостям и памятным фотографированием.

- Было очень трогательно. Для нас это, пожалуй, самый лучший подарок ко Дню Победы. Так приятно видеть, что дети знают о великом подвиге старшего поколения, о героях Великой Отечественной войны и бережно хранят память, - сказала ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени Декабрина Михайловна Пушкарева.

Воспитанники детских садов, принявшие участие в концерте, были отмечены грамотами и дипломами, а главное - получили возможность лично пообщаться с заслуженными земляками. Кроме того, сотрудники музейно-мемориального комплекса «Победа» провели для дошколят тематический мастер-класс, а затем экскурсию по одной из экспозиций.