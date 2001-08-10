Тихоокеанское
информационное агентство
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13:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине прошла областная конференция школьников «Старт в будущее»

На Сахалине прошла областная конференция школьников «Старт в будущее»

В областной столице на базе Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области прошла XI областная научно-практическая конференция школьников «Старт в будущее». Ее участниками стали 57 островных школьников 8-11 классов из 10 муниципальных образований региона. В число участников вошли победители и призеры областного конкурса проектно-исследовательской деятельности школьников, который заочно проходил в конце 2017 г.

Надо отметить, что научно-практическая конференция «Старт в будущее» проводится в островном регионе одиннадцать лет.  Ее главная цель -  поддержка одаренных и талантливых детей в сфере интеллектуальной деятельности. 

В ходе конференции была организована работа по четырем секциям: «История и культура общества», «Филология», «Естественнонаучное направление», «Физико-математическое направление». Наиболее многочисленной стала секция «История и культура общества», в ней со своими докладами выступили 19 старшеклассников.  

В число экспертной комиссии, которая оценивала работы ребят, вошли специалисты Института развития образования Сахалинской области, Регионального центра оценки качества образования, СахГУ, Государственного исторического архива, Сахалинского гуманитарно-технического института, а также представители некоторых школ областного центра.

В итоге 22 научно-исследовательских проекта были отмечены экспертной комиссией. Авторов лучших проектов наградили памятными дипломами и плакетами. Победители областного этапа могут участвовать в конференциях федерального уровня.

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