На Сахалине прошла областная конференция школьников «Старт в будущее»

В областной столице на базе Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области прошла XI областная научно-практическая конференция школьников «Старт в будущее». Ее участниками стали 57 островных школьников 8-11 классов из 10 муниципальных образований региона. В число участников вошли победители и призеры областного конкурса проектно-исследовательской деятельности школьников, который заочно проходил в конце 2017 г.

Надо отметить, что научно-практическая конференция «Старт в будущее» проводится в островном регионе одиннадцать лет. Ее главная цель - поддержка одаренных и талантливых детей в сфере интеллектуальной деятельности.

В ходе конференции была организована работа по четырем секциям: «История и культура общества», «Филология», «Естественнонаучное направление», «Физико-математическое направление». Наиболее многочисленной стала секция «История и культура общества», в ней со своими докладами выступили 19 старшеклассников.

В число экспертной комиссии, которая оценивала работы ребят, вошли специалисты Института развития образования Сахалинской области, Регионального центра оценки качества образования, СахГУ, Государственного исторического архива, Сахалинского гуманитарно-технического института, а также представители некоторых школ областного центра.

В итоге 22 научно-исследовательских проекта были отмечены экспертной комиссией. Авторов лучших проектов наградили памятными дипломами и плакетами. Победители областного этапа могут участвовать в конференциях федерального уровня.