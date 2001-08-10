1 мая в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта

Временные ограничения для движения транспорта будут введены на дорогах Южно-Сахалинска в рамках празднования Дня Весны и Труда.

Так, с 18.00 28 апреля до 18.00 1 мая будет ограничена остановка транспортных средств с восточной стороны пл. Ленина (со стороны здания администрации).

1 мая с 08.00 до 09.00, а также с 11.00 до 15.00 будет ограничено движение на ул. Ленина от Коммунистического пр. до ул. Институтской, на ул. Карла Маркса от ул. Амурской до ул. Крюкова. С 09.00 до 11.00 перекроют ул. Ленина на участке от ул. Хабаровской до пр. Победы, Коммунистический пр. от пр. Мира до ул. Вокзальной, ул. Карла Маркса от ул. Амурской до ул. Крюкова.

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать маршрут движения.