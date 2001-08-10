Сергей Надсадин: контроль за восстановлением гарантийных дорог, тротуаров и бордюров будет продолжен

Сегодня утром мэр Южно-Сахалинска посетил Дальнее. В ходе инспекционной поездки Сергей Надсадин уделил особое внимание проверке находящихся на гарантии объектов улично-дорожной сети. Участниками выездного совещания стали руководители ряда профильных структур мэрии, подрядчики, а также активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

В первую очередь Сергей Надсадин посетил улицу 1-ю Московскую. Ее в 2014 году построила компания «Стройальянс». Помимо укладки самого асфальтового покрытия, здесь были обустроены пешеходные тротуары, установлены бордюры. Словом, выполнен весь комплекс необходимых работ. Однако, с каждым годом внешний вид 1-й Московской ухудшается. На прошлой неделе эту улицу, как и все, находящиеся на гарантии объекты УДС в Дальнем, обследовала созданная по поручению Сергея Надсадина специальная комиссия.

В ее составе - общественники, сотрудники МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», департамента городского хозяйства, представители ГКУ «Центр дорожного мониторинга Сахалинской области». Итог проверки — почти 100% бордюров нуждается в замене. Что касается самих дорог — на некоторых участках зафиксированы поперечные трещины и провалы асфальта.

- Понимание есть, что эти работы нужно выполнить в разумные сроки? - обращается Сергей Надсадин к представителям «Стройальянса».

Они доложили мэру, что компания готова будет приступить к «работе над ошибками» с 3 мая. Напомним, на городские дороги, которые капитально ремонтируются или строятся, подрядчик дает пятилетнюю гарантию. Это значит, что в случае возникновения дефектов он обязан их устранить исключительно за свой счет. В противном случае, муниципалитет может подать на него в суд за неисполнение гарантийных обязательств.

Сергей Надсадин подчеркивает: помимо предоставления подрядчиком сертификатов соответствия на используемую продукцию, муниципалитет будет самостоятельно организовывать входной контроль качества применяемых материалов. Планируется, что его проведением займется независимая государственная лаборатория.

В перечне объектов Дальнего, где будут проведены гарантийные работы, наряду с 1-ой Московской значатся улицы Крымская, Большая Полянка, Байкальская. В самом селе — Садовая, Студенческая, Новая. К состоянию этих объектов у членов вышеуказанной комиссии также есть замечания.

Устранить все выявленные дефекты на этих улицах Дальнего подрядные организации должны до конца мая.

Также особое внимание в ходе этой инспекционной поездки мэр уделил вопросам благоустройства. Больная тема — озеленение вдоль дорог.

На той же 1-ой Московской между тротуаром и проезжей частью - большая полоса открытого грунта. Мелкие кустарники здесь высаживать нецелесообразно — велик риск их повреждения при расчистке тротуара зимой. Мэр дал поручение проработать вопрос озеленения данной территории стойкими к агрессивной среде растениями.

Еще один момент, на котором Сергей Надсадин акцентировал внимание, - состояние придорожных канав. В администрацию города поступают жалобы от жителей на их состояние: они захламлены крупным и мелким бытовым мусорам. Это портит их внешний вид и способствует застою воды. Сегодня в рамках проведения общегородского субботника уборкой канав занимаются сотрудники управляющих компаний, работающих в Дальнем, а также неравнодушные горожане. Тем не менее, это, по словам Сергея Надсадина, временная мера. Мэром дано поручение профильным структурам муниципалитета, чтобы они помимо текущего содержания в разумные сроки представили градоначальнику предложения по обустройству и облагораживанию придорожных канав.

- С каждым годом мы наращиваем темпы благоустройства в Дальнем. Вместе с тем, постоянно находимся в режиме обратной связи с жителями этого района. Поступают жалобы - мы стараемся оперативно на них реагировать. Были нарекания на состояние дорог — от подрядчика мы потребовали устранить все нарушения в течение мая. И контроль за этими работами будет продолжен. Как со стороны муниципалитета, общероссийского народного фронта, а также людей, которые здесь живут , - резюмировал Сергей Надсадин.