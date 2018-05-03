В этом квартале доплаты бывшим угольникам Сахалинской области стала ниже

С 1 мая доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалинской области составляет около 3 тысяч рублей. Её получит 841 бывший работник угольной промышленности Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области

Сейчас начались выплаты нового размера ежемесячной доплаты к шахтерской пенсии. Доплата меняется ежеквартально, в зависимости от суммы дополнительных страховых взносов, поступивших от организаций угольной промышленности в бюджет ПФР. Нынешний размер доплаты зависит от того, какие средства поступили от работодателей с января по март 2018 года. Они немного уменьшились по сравнению с последним кварталом 2017 года.

По результатам первого квартала нынешнего года сумма доплаты составляет в среднем по области 2 тыс. 988,53 рубля. Её получит 841 бывший работник угольной промышленности островного региона.

Размер доплаты напрямую зависит от угледобывающих предприятий. Расчёт доплаты осуществляется, с одной стороны - от общего количества собранных дополнительных страховых взносов по стране, и с другой стороны - от числа пенсионеров-шахтёров, имеющих право на доплату.

В сравнении с предыдущим периодом, величина доплаты немного снизилась. Прежний размер доплаты составлял в среднем по области 3 тыс. 33,65 рубля.

Нынешний размер выплат будет действителен до 1 августа нынешнего года. Затем снова произойдет перерасчет - опять-таки с учетом того, сколько денег в «общую копилку» внесут за второй квартал 2018 года угольные предприятия всей страны.

Ежемесячная доплата устанавливается получающим пенсии лицам, работавшим в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Доплата рассчитывается индивидуально,в зависимости от продолжительности стажа работы, размера заработной платы, конкретной профессии пенсионера и ещё от целого ряда факторов.

В клиентских службах территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком номеров можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса» — «Отделение по Сахалинской области». И для перехода к перечню территориальных подразделений и их клиентских служб необходимо нажать вкладку "Структура отделения».

В областном Отделении Пенсионного фонда РФ консультации граждан осуществляются по телефону «горячей линии» 8 (4242) 49-55-05.