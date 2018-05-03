Сахалинская область отпраздновала День Весны и Труда
Первомай в островном регионе отмечают многочисленными шествиями и митингами. Торжественные мероприятия в городах и поселках области собрали свыше 23 тысяч человек, сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.
С традиционными для Дня Весны и Труда транспарантами и разноцветными шарами по центральным улицам Южно-Сахалинска прошли массовые колонны. В шествии участвовали представители профсоюзных организаций, учреждений и предприятий различных отраслей экономики, а также органов государственной власти и местного самоуправления.
- Сегодняшний праздник - это хороший повод встретиться со своим любимым коллективом вне работы. Сегодня прекрасная погода, настроение отличное. Приятно пройтись с коллегами по красивому и ухоженному городу, - поделилась эмоциями жительница Южно-Сахалинская Анастасия Камолова.
Главные события праздника в областной столице развернулись на площади Ленина, куда с двух сторон прибыли участники шествия. Здесь, у мэрии, установили сценическую площадку. Официальная часть митинга началась исполнением государственного гимна России. После со словами поздравлений к жителям и гостям города обратился губернатор Олег Кожемяко.
- От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Этот день неразрывно связан с защитой прав и свобод трудящихся, улучшением их благосостояния. Именно об этом говорил в своем послании президент России Владимир Путин: о необходимости строительства жилья и социальных объектов, о благоустройстве городов и поселков. Именно эти задачи ставит перед собой Правительство Сахалинской области и планомерно их решает, - подчеркнул глава региона.
- Первомай - неотъемлемая часть нашей жизни, российской истории, наших традиций. И очень важно, что за многие годы он не утратил своего смысла – важности созидательного труда. Это основа развития и благополучия общества и государства, каждого из нас, - добавил председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко. - Примечательно, что именно сегодня вступает в силу законопроект, инициируемый президентом страны, о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
После официальной части митинга для жителей и гостей города состоялся праздничный концерт с участием сахалинских творческих коллективов.
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