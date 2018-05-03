В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа соревнований школьников «Праздник безопасности»

В областной столице на базе СОШ №16 прошел муниципальный этап ежегодных соревнований среди школьников «Праздник безопасности». Организатором мероприятия выступил департамент образования администрации Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В этом году свои знания по правилам безопасного поведения в различных экстремальных условиях продемонстрировали около 100 пятиклассников из 24 школ Южно-Сахалинска. Традиционно соревнования проводились по пяти тематическим станциям: безопасность дорожного движения, навыки по оказанию первой помощи и здоровый образ жизни, правила и навыки пожарной безопасности, действия при возникновении природных чрезвычайных ситуаций (безопасность в походе) и безопасность на воде.

- Такой марафон безопасности, представленный в игровой форме, мы проводим для детей уже второй год подряд. В будущем полученный опыт поможет ребятам сориентироваться в любой экстремальной ситуации и даже оказать первую помощь пострадавшим, - сказал главный специалист департамента образования Николай Неретин.

По итогам состязаний первое место заняла команда СОШ №30, второе место у СОШ №4, третье - у СОШ №1. Юных южносахалинцев наградили дипломами, а также вручили им медали и кубки. Все ребята получили сертификаты участника.

Победители представят Южно-Сахалинск на областном этапе соревнований «Праздник безопасности», который пройдет в октябре.