Мэр Южно-Сахалинска обсудил с членами ассоциации «Сахалинстрой» вопросы развития строительной отрасли

Годовое общее собрание членов ассоциации «Сахалинстрой» прошло в доме культуры железнодорожников в Южно-Сахалинске. В мероприятии приняли участие мэр Сергей Надсадин, представители правительства Сахалинской области и структурных подразделений администрации. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

В приветственном слове Сергей Надсадин отметил важность строительной отрасли для экономики областного центра:

- Сегодня ваша ассоциация объединяет порядка 400 организаций и компаний островного региона. Южно-Сахалинск последнее время активно развивается, и поэтому мы заинтересованы в вашей работе, включая экспертную и контрольно-регулятивную.

Затем глава областного центра Сергей Надсадин рассказал о планах администрации в части строительства объектов в рамках реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Сегодня муниципалитет активно возводит социальные объекты. В этом году начнется строительство 6 учреждений образования, идет работа по определению земельных участков для детских садов. Кроме того, завершается разработка комплексно-транспортной схемы, которая позволит системно развивать дороги муниципалитета. Поэтому на данном этапе важно максимально объединить усилия, чтобы эти объекты были построены качественно и быстро.

В свою очередь представители строительной сферы обозначили вопросы, которые, на их взгляд, тормозят работу, в частности, это сроки проведения конкурсных процедур, где муниципалитет выступает в роли заказчика. Затронули контроль качества материалов, используемых при строительстве. Обе стороны пришли к выводу, что повышение контроля качества необходимо в общих интересах. Более того, сами члены ассоциации обратили внимание на необходимость еще на этапе строительства активнее вовлекать в процесс организации, которые будут эксплуатировать объект. Это позволит решить возникающие вопросы в оперативном порядке и не затягивать ввод объекта в эксплуатацию.

По итогам собрания Сергей Надсадин поручил профильным специалистам администрации изучить все озвученные проблемы, чтобы уже в ближайшее время предложить пути их решения, например в рамках действующей в городе диалоговой площадки «Бизнес и власть. Откровенный разговор».