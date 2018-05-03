В Северо-Курильске в этом году начнут строить современную школу на 300 учащихся

Новое образовательное учреждение будет отвечать самым жестким требованиям сейсмобезопасности. В его состав войдут трехэтажный учебный корпус и большой крытый спорткомплекс, доступный не только для школьников, но и жителей города. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Об этом стало известно в ходе состоявшейся накануне рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в самый отдаленный район области. Глава региона посетил ряд социально значимых объектов здравоохранения, образования, спорта, а также энергетики, транспорта и рыбной промышленности. Центральное место в поездке заняла встреча с курильчанами.

Северо-Курильский район сегодня становится крупной строительной площадкой. Ожидается, что в сентябре после определения подрядной организации здесь стартует возведение новой школы.

Разместится социально значимый объект на месте нескольких аварийных домов после их сноса - жителям дадут новые квартиры. В планах построить для курильчан 9 жилых домов – в общей сложности 240 квартир. Первая новостройка будет введена в конце нынешнего года, еще 3 – в 2019 и 5 – в 2020. Это позволит практически полностью ликвидировать существующую в муниципальном образовании проблему аварийного жилья.

- Еще один важнейший для нашего района объект капитального строительства – больница на 25 коек в стационаре с поликлиникой на 100 посещений. За основу мы взяли типовой проект медицинского учреждения в Южно-Курильске. В этом году выполним его привязку к местности, чтобы в 2019 приступить к строительству, - отметил глава муниципального образования Александр Серебряков. – И в следующем году Северо-Курильск получит собственный плавательный бассейн с тренажерными комнатами. Сейчас возведен каркас здания, начато устройство монолитных стен. Самое главное, что все эти планы – по строительству школы, больницы, спорткомплекса и домов для курильчан подкреплены областным финансированием.

Нуждается сегодня самый отдаленный район области и в продолжении работ по благоустройству. Такой вывод губернатор сделал после осмотра улиц и дворов Северо-Курильска. Только за прошлый год здесь отремонтировали центральную площадь и 9 дворов, а в этом новый облик обретут еще 3 внутридомовые территории.

- Мы поддержим инициативы о дальнейшем улучшении внешнего облика курильского города. На благоустройство дворовых территорий решено дополнительно выделить 50 миллионов рублей, а на дорожное строительство – еще 28 миллионов. В частности, предстоит одеть в асфальт 600 метров дорожного полотна на улице Сахалинской. Кроме того, решается вопрос о выделении району дополнительных субсидий на содержание дорог, - сказал Олег Кожемяко.

Помимо транспортной инфраструктуры на Северных Курил нуждается в модернизации и энергетическая. В районе растет потребление электроэнергии как жителями, социальными объектами, так и промышленными предприятиями. Чтобы не возникло дефицита электроэнергии, решено увеличить мощности дизельной станции, добавив к имеющимся трем генераторам по 1,5 мегаватта еще один с аналогичными характеристиками. Также выработаны предложения по увеличению на 1-1,5 мегаватта мощностей действующей мини-ГЭС.

Завершила рабочую поездку губернатора в район встреча с жителями. Главные ее темы – жилищно-коммунальные и транспортные. Прозвучали предложения об улучшении работы отделений Сбербанка и Почты России, о создании на острове собственной мусоропереработки.

Высоко оценили курильчане планы региональных властей по возобновлению регулярного воздушного сообщения на самолетах между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским, которого не было более 25 лет. Для этого на Северных Курилах решено построить взлетно-посадочную полосу - неподалеку от вертолетной площадки. В мае проект должен поступить на экспертизу. Ожидая улучшения транспортного сообщения с островом, местные предприниматели уже открыли в Северо-Курильске первый туристический хостел. Гостиница эконом-класса рассчитана на размещение 12 человек.