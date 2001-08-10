Многодетная семья погорельцев из Дальнего получила временное жилье
Специалистами областного министерства социальной защиты совместно с семьей, потерявшей квартиру в результате пожара, проработаны дальнейшие действия по сопровождению погорельцев до улучшения их жилищных условий. Также им будет оказана помощь в восстановлении уничтоженных огнем документов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
26 апреля пожар практически полностью уничтожил двухкомнатную квартиру на улице Крымской в новом микрорайоне Дальнего, где супруги Марина и Сергей проживали с тремя детьми. К счастью, никто в результате случайного возгорания не пострадал - жильцы своевременно покинули опасное место. В настоящее время мама Марина Евгеньевна с тремя несовершеннолетними детьми живет в квартире своего брата, а глава семейства наводит порядок в выделенной администрацией Южно-Сахалинска временной квартире.
- Долго жить в предоставленной квартире им не придется, так как уже в начале мая семья пополнится четвертым ребенком, с рождением которого она приобретает право на сахалинскую меру социальной поддержки, направленную на улучшение жилищных условий, - подчеркнула министр социальной защиты области Елена Касьянова по итогам личной встречи с многодетной семьей. - По поручению губернатора области Олега Кожемяко, мы держим ситуацию на контроле и оказываем им всю необходимую помощь.
Напомним, по инициативе главы региона Олега Кожемяко с прошлого года в регионе действует новая мера социальной поддержки для многодетных семей. При рождении четвертого малыша им выделяются бюджетные средства на покупку жилья - в среднем около 6 миллионов рублей на семью. Всего в Сахалинской области действует более 50 мер поддержки для семей с детьми.
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