Тихоокеанское
информационное агентство
5 Мая 2018
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11:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада Победы в Южно-Сахалинске пройдет 5 мая с 10.00 до 13.00, сообщили в мэрии.

Колонны и военная техника проследуют к площади Победы по квадрату улиц: Горького - Емельянова - Комсомольская - Коммунистический проспект (это участки по ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, по ул. Емельянова от ул. Горького до Комсомольской, по ул. Комсомольской от ул. Емельянова до Коммунистического проспекта, по Коммунистическому проспекту от ул. Комсомольской до Горького).

Обращаем внимание, что на время проведения репетиции движение автотранспорта будет полостью ограничено только на участке улицы Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова. Движение на остальных улицах будет поэтапно закрываться на время движения техники и открываться по мере прохождения.

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