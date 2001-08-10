В восьмом микрорайоне Южно-Сахалинска готовят несколько стройплощадок

Развитие 8-го микрорайона областного центра должно носить комплексный характер - такой акцент сделал Сергей Надсадин на выездном совещании с представителями профильных структур мэрии, управляющей компании и застройщиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

8-й микрорайон Южно-Сахалинска сегодня переживает этап своего перерождения. Здесь сносят старые бараки, а на их месте появляются современные дома. Так, в прошлом году в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья 48 южно-сахалинских семей получили квартиры в новой многоэтажке по улице Поповича.

Сейчас в этом районе готовят еще несколько строительных площадок. Сделан проект планировки данной территории в границах: пр. Победы - ул. Комсомольская - ул. Тихоокеанская - ул. Горького. И уже в этом году город начнет строительство муниципального жилого дома на 170 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, расположенного в данном районе. Их новоселье намечено на 2020 год.

Примерно к этому же времени еще два многоэтажных дома появятся здесь в рамках развития застроенных территорий. Всего же в 8-м микрорайоне планируется построить примерно 77 тысяч квадратных метров жилья.

Учитывая тот факт, что этот район сегодня активно осваивается, Сергей Надсадин сделал акцент: все строительные работы, проводимые городом и частными застройщиками, должны быть синхронизированы. В этой связи мэр дал поручение ответственным структурам составить план-график всех мероприятий. Это, прежде всего, сроки строительства коммуникаций и самих домов. Также, отметил Сергей Надсадин, необходимо как можно скорее приступить к проектированию дорог, чтобы на момент сдачи домов здесь были выполнены все работы по благоустройству.

Кроме того, на рассмотрение вынесен вопрос санитарного содержания территории. С момента строительства (ориентировочно оно начнется в июне) это зона ответственности застройщика. Мэр раскритиковал работу городских служб, отвечающих за чистоту района, и поручил департаменту городского хозяйства, подведомственным ему учреждениям и управляющей компании убрать накопившийся за зиму мусор и сухостой.

Неприглядную картину усугубляют старые гаражи. Департаменту землепользования мэр дал поручение оперативно провести их инвентаризацию, а также встречи с жителями по вопросам имущественной принадлежности этих строений.

Особое внимание уделят благоустройству. Во время поездки МКП «Горархитектура» получает от Сергея Надсадина задание - разработать проект будущего озеленения этой территории.