Новое лечебно-диагностическое оборудование появилось в Сахалинской областной клинической больнице
Главное медицинское учреждение области пополнилось тремя единицами современного высокотехнологичного оборудования - это магнитно-резонансный томограф, 160-срезный компьютерный томограф и ангиограф. На оснащение передовой техникой из областного бюджета направлено более 150 миллионов рублей, сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
- С установкой трех таких мощных единиц диагностического и лечебного оборудования региональное здравоохранение шагнуло на новый уровень. Компьютерный томограф уже опробован в тестовом режиме, в ближайшие дни начнется прием пациентов. Также в скором времени заработают магнитно-резонасный томограф и ангиограф, они уже установлены, в течение недели их настройкой займутся специалисты фирмы-производителя, – сообщил главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.
160 срезов компьютерного томографа позволяют видеть не только анатомию и трёхмерные изображения органов, можно получить динамические изображения любых органов, видеть особенности кровоснабжения. Умный аппарат позволяет измерить самые незначительные изменения в кровотоке. Немаловажный момент - существенно сокращается время на диагностику. Исследование лёгких проходит всего за 2,5 секунды. Максимальное число пациентов, которых можно было посмотреть специалисту за смену на старом аппарате – 24. Новое устройство позволит увеличить число обследований на КТ в три раза.
Новый ангиограф станет уже третьим в региональном сосудистом центре, он обладает более современным программным обеспечением и рядом других преимуществ. Это приобретение позволит хирургам сосудистого центра расширить объём диагностических исследований и увеличить число оперативных вмешательств.
- С появлением третьего ангиографа мы сможем сконцентрироваться на более широком применении эндоваскулярных техник, делать операции пациентам с нарушениями кровообращения в нижних конечностях. Новые технологии позволят избежать инвалидизации. Мы проводим ангиографическое исследование, смотрим на предмет закупорки сосудов и проводим операции по коррекции кровотока. При этом улучшается качество жизни пациентов, снижается риск развития таких заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт, – отметил заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Максим Гунбин.
В Сахалинской области по поручению губернатора Олега Кожемяко активно обновляется материально-техническая база государственных медицинских учреждений. Недавно компьютерный томограф установлен в областном противотуберкулёзном диспансере, новые цифровые рентген-аппараты появились в Южно-Сахалинской поликлинике № 6 и амбулатории села Троицкое. В текущем году работа по приобретению нового медицинского оборудования продолжится.
Президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно подчеркивает важность сферы здравоохранения в жизни россиян. Например, в своем Послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года он отметил: «Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность современной, качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты».
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