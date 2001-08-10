Рособрнадзор опубликовал видеоролики о подготовке к ЕГЭ
Серия видеороликов, подготовленная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, поможет выпускникам и их родителям подготовиться к госэкзаменам как с практической, так и с психологической стороны. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
Ролики рассказывают, как лучше говорить об экзаменах взрослому и ребенку, как выбрать предметы для сдачи и построить график подготовки, на что стоит обратить внимание до, во время и после экзамена.
«Рособрнадзор традиционно старается максимально разъяснить выпускникам и их родителям все аспекты проведения ЕГЭ и подготовки к экзаменам. В течение этого года мы уже выпустили серии видеороликов, в которых рассказывали о подготовке к ЕГЭ по разным предметам и о процедуре экзамена. Сейчас, когда осталось совсем немного времени до начала основного периода ЕГЭ, мы выпускаем видеоматериалы, которые подскажут и родителям, и выпускникам как настроиться перед экзаменами, преодолеть нервозность, успокоиться и успешно сдать ЕГЭ», - рассказал заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
В этом учебном году Рособрнадзором также выпущены серия совместных с Общественным телевидением России программ «О ЕГЭ предметно», видеоконсультации специалистов ФИПИ, а также анимированные видеоролики о ЕГЭ-2018.
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