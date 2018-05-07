В Южно-Сахалинске впервые состоялся педагогический бал
Атриум гимназии №3 стал главной танцевальной площадкой этой весны для молодых учителей Южно-Сахалинска - впервые в нашем городе состоялся педагогический бал. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Для того чтобы подготовиться к торжеству, участники дважды в неделю посещали репетиции: помощь с помещением оказала директор школы №8 Нина Кораблева, а с постановкой номера - хореограф Татьяна Легкова.
- Идею провести бал как одну из форм досуга учителей несколько лет назад выдвинула начальник департамента образования Анастасия Киктева, - рассказала один из организаторов мероприятия, учитель гимназии №3 Ксения Бурова, - но только в этом году мы почувствовали силы для реализации задуманного.
Поддержать участников пришли ветераны педагогического труда, представители департамента образования, профсоюза работников народного образования и науки Сахалинской области, коллеги, гости, волонтеры из числа учеников. Программу торжественного вечера составили также декламация стихов, игры, выступления творческих коллективов, модный показ. Среди участников выбрали Короля и Королеву.
Мероприятие подготовила общественная организация «Объединение молодых учителей». В следующем году она планирует расширить масштаб бала и пригласить на него работников сферы культуры.
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