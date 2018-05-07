В Сахалинской области раздали больше двадцати тысяч Георгиевских лент
Сегодня добровольцы вышли на улицы Южно-Курильского района. Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» продолжается в островном регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Сегодня волонтеры поздравляли жителей и гостей Южно-Курильского района с наступающим праздником, вручали каждому символ Победы, а также приглашали всех принять участие в митинге ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне, а также в шествии Бессмертный полк.
Нужно отметить, что добровольцы Сахалинской области активно принимают участие в мероприятиях, посвящённых 73-годовщине окончания Великой Отечественной войны. Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в единый день по всей стране – 24 апреля. На сегодняшний день в области роздано уже более двадцати тысяч лент. Первыми к акции «Георгиевская ленточка» в Сахалинской области присоединились в Южно-Сахалинске и на острове Кунашир – в Южно-Курильске добровольцы раздавали ленточки пассажирам прибывшего теплохода «Игорь Фархутдинов» и горожанам на главной площади. В Южно-Сахалинске акцию поддержали волонтёры «Центра молодёжных инициатив». К ней также активно присоединились члены добровольческих объединений в Невельске, Тымовском, Холмске и других районах области.
- Напомним, что 2018 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтёра) в Российской Федерации. Уже с уверенностью можно сказать, что волонтёры становятся неотъемлемой частью проведения крупномасштабных событий, в том числе посвящённых государственным праздникам. Это играет важную роль не только в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но также в развитии добровольческого движения на территории страны, - отметил заместитель министра спорта туризма и молодёжной политики Егор Умнов.
Ожидается, что в патриотических мероприятиях, посвящённых празднику Великой Победы, примут участие более двухсот волонтёров из всех муниципальных образований Сахалинской области. В преддверии Дня Победы и непосредственно в сам праздник добровольцы будут активно помогать в проведении главных праздничных торжеств.
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