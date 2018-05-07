В Южно-Сахалинске началась высадка цветов
В Южно-Сахалинске началась высадка однолетних цветов. Первые морозостойкие саженцы виолы традиционно появляются на улицах областного центра к майским праздникам, сообщили в мэрии.
По словам директора МБУ «Зеленый город» Сергея Трояна, именно анютины глазки высаживаются первыми, так как данный вид садовых растений не боится перепадов температур. Расцветка саженцев ежегодно меняется. В ближайшие дни при благоприятных погодных условиях клумбы Коммунистического проспекта, площадей Славы, Победы и Ленина украсят 21 тыс. саженцев виолы.
Сотрудники муниципального предприятия, занятые в работах, уверены, что их труд помогает создавать настроение горожанам не только в преддверии праздников.
- Мне нравится моя работа, я вкладываю всю душу в растения - еще ни один цветок не погиб. Проходя мимо цветников, показываю родным и знакомым плоды своих трудов. Особенно приятно слышать слова благодарности от прохожих, - отметила Марина Масканова.
Как только погодные условия позволят, начнется высадка других видов однолетних цветов. В этом году улицы и скверы областного центра украсят петунии, бархатцы, астры и др. - всего 345 тыс. саженцев. По окончании высадки специалисты МБУ «Зеленый город» приступят к прополке и обработке кустарников и деревьев от паразитов.
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