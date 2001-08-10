Тихоокеанское
информационное агентство
9 Мая 2018
Сегодня 03:54
63,01|75,04|75,76
"Сахалин" с крупным счетом обыграл "Смену"
10:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В честь Дня Победы ветераны Сахалина и Курил получат единовременную выплату

Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Таких ветеранов по России почти 90 000 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы.

ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?