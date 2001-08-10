В Холмске отметили «Весну Победы»
В третий раз в стенах центрального дома культуры Холмска прошёл ежегодный муниципальный фестиваль «Весна Победы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
На сцене выступили коллективы управления внутренней политики администрации округа, комитета по управлению имуществом, управления культуры, управления образования, отдела архитектуры и градостроительства, отдела опеки и попечительства, студенты «Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б. Гуженко», участники самодеятельных творческих коллективов сельских Домов культуры Чапланово и Костромского, а также Досугового центра села Чехов.
Прозвучали песни военных лет, стихи и проза о Великой отечественной войне и Великой Победе. Эмоциональные, яркие, самобытные номера не оставили равнодушными тех, кто пришёл поддержать непрофессиональных артистов, выступления которых стали данью памяти воинам-победителям, отстоявшим наше право жить под мирным небом.
В завершении фестиваля все участники получили благодарственные письма из рук главы администрации муниципального образования Андрея Сухомесова.
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