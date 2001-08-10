Сахалинец стал победителем всероссийского конкурса «Послы Победы»

В Санкт-Петербурге проходит слет победителей всероссийского конкурса «Послы Победы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Павел Левочкин является активистом добровольческого движения островного региона, регулярно принимает активное участие в проведении крупномасштабных мероприятий различного уровня, в частности XIX всемирного фестиваля молодёжи и студентов-2017 в Сочи, Восточного экономического форума-2017 во Владивостоке, Всероссийского молодёжного образовательного форума «Итуруп» и многих других.

Павел уже получал награды за реализацию патриотических программ в 2015 году. Тогда доброволец принимал активное участие в проведении мероприятий, посвящённых 70-летию окончания Великой Отечественной Войны. Именно в тот год и зародилось движение «Волонтёры Победы», которое сегодня является одним из организаторов вышеуказанного слёта.

В течении недели участники слёта победителей будут проходить профильное обучение, после чего применят полученные знания на практике – примут участие в проведение крупнейших всероссийских мероприятий, посвящённых 73-й годовщине окончания ВОВ.