«Молодая Гвардия» поздравила с Днем Победы ветеранов

По традиции, накануне 73-й годовщины Великой Победы команда «Молодой Гвардии» побывала в гостях у участников Великой Отечественной войны, проживающих в областном центре. Об этом ТИА «Острова» сообщил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус.

Депутат областной Думы, Александр Шарифулин, депутат Городской Думы Евгений Любый, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус пожелали старшему поколению здоровья и благополучия, вручили цветы и подарки.

Мария Ивановна Шендрикова в годы Великой Отечественной войны служила в Новороссийске в судостроительном батальоне. Ефросинья Александровна Фирсова ушла на фронт в 17 лет, прибавив себе на призывном пункте два года. Служила в дорожных войсках на 1-м Белорусском фронте, восстанавливала дороги, переправы и мосты. За военные заслуги из рук командующего фронтом Георгия Жукова она получила именные часы.

- Мы дружим с ветеранами не один год, стараемся помогать в решении жизненных проблем и сами учимся силе духа у поколения, которое победило фашизм. Думаю, что через пять лет мы придем к Марии Ивановне поздравить ее с круглой датой – столетием. А Ефросинья Александровна неизменно восхищает меня своим оптимизмом, неослабевающим интересом к жизни и стойкостью, - отметил Александр Шарифулин.

В эти предпраздничные дни во всех муниципальных образованиях молодогвардейцы проводят мемориальные мероприятия, прежде всего традиционную акцию «Георгиевская ленточка». В Ногликах раздача символа Победы населению прошла при поддержке сотрудников ГИБДД и районной библиотеки. В Охе «Молодая Гвардия» организовала для детей мероприятие, посвященное Дню Победы, в программе которого были строевая подготовка, квест и флешмоб-танец.

Также были подведены итоги праздничной акции «Письмо ветерану», прошедшей в областном центре, рассказал Николай Литус. Несмотря на пасмурный день, южносахалинцы с большим энтузиазмом поддержали инициативу молодежи. С теплыми словами поздравлений, благодарности за мирное небо над головой к ветеранам обратились горожане всех возрастов – от мала до велика. Более 300 трогательных знаков внимания и уважения молодогвардейцы передали в городской совет ветеранов войны и труда. Открытки будут вручены участникам войны.

- В преддверии 9 мая мы призываем сахалинцев помнить о подвиге советских воинов–освободителей. Убежден что, сколько бы ни прошло лет, День Победы останется главным праздником в нашей стране. Особенно важно, чтобы молодежь чтила этот знаменательный день и гордилась своими дедами и прадедами, - сказал Николай Литус.