В Южно-Сахалинске в седьмой раз состоится неделя предпринимательства

В областном центре в седьмой раз пройдет неделя предпринимательства, организуемая администрацией Южно-Сахалинска. С 14 по 18 мая состоится ряд тематических мероприятий, приуроченных к празднованию Дня российского предпринимательства, на которые приглашают всех желающих. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Формат недели предпринимательства остается традиционным. В Южно-Сахалинске пройдут круглые столы, семинары и дни открытых дверей, в рамках которых бизнес будет делиться своими историями успеха.

- Главной целью, которую мы преследуем на протяжении всех лет, что существует Неделя предпринимательства, является создание благоприятных условий для развития партнерства бизнеса, власти и местного сообщества, - рассказывает начальник отдела поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска Александр Акимов. - Для начинающих предпринимателей это возможность заявить о себе, а для тех, кто уже является важным звеном экономический деятельности города, - поделиться успешным опытом развития бизнеса.

В этом году неделя предпринимательства предлагает горожанам, бизнесу и всем заинтересованным лицам 10 различных мероприятий, первое из которых состоится 14 мая в батутном парке «Портал». Подробная программа представлена на официальном сайте муниципалитета в разделе «Бизнес города». Участие в мероприятиях могут принять все желающие, предварительно оставив электронную заявку на сайте.

Итоги недели предпринимательства в Южно-Сахалинске подведут на торжественной церемонии в конце мая.

По вопросам участия следует обращаться в отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, 3-й этаж, оф. 307. Телефон для справок 300-594 (доб. 1, 2, 3, 4).