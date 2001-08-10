Новые автобусы приступили к обслуживанию маршрута № 8С в Южно-Сахалинске

Новые автобусы марки Iveco Daily, приобретенные в конце прошлого года администрацией Южно-Сахалинска, вышли на обслуживание городского маршрута № 8С. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В декабре 2017 года члены инициативной группы из Владимировки на встрече с мэром областного центра высказали замечания по качеству работы общественного транспорта, связывающего район с центром города. 4 автобуса на маршруте № 8С не справлялись в часы пик с наплывом пассажиров. Тогда Сергей Надсадин поручил решить сложившуюся проблему. Уже к концу года муниципальный парк пополнился 9 новыми машинами Iveco Daily, 6 из которых выделили для качественной и комфортной перевозки пассажиров на данном маршруте. Остальные распределят на другие линии.

Теперь транспортные услуги на городском маршруте № 8С оказывает МУП «Транспортная компания». В будние дни будут функционировать 6 автобусов (33 рейса), а в выходные и праздничные - 4 (21 рейс).

Новые автобусы соответствуют всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к перевозкам пассажиров и багажа на территории РФ, а также обеспечивают безопасность жизни и здоровья пассажиров. Общая вместимость одного автобуса составляет 25 мест, в том числе 18 посадочных.

Основным преимуществом новой техники является работа на компримированном природном газе, что положительно влияет на состояние окружающей среды.

Ознакомиться с новым расписанием регулярного маршрута № 8С можно по телефону единой диспетчерской службы Южно-Сахалинска 51-00-51, а также с помощью онлайн-сервиса пассажирского транспорта либо через мобильное приложение go2bus.