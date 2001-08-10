Парк Южно-Сахалинска откроет летний сезон

26 мая в Городском парке им. Ю. Гагарина состоится официальное открытие летнего сезона. Более десяти развлекательных площадок будут подготовлены для гостей и жителей города в этот день. Начало в 12:00 часов, сообщили в администрации городского парка.

Кроме, того к открытию в парке установят необычные скамейки, появятся летние клумбы, вазоны с виолами и новые арт-объекты. Как например на площадке у оз. Верхнее — будет установлен праздничный арт-объект в виде воздушного шара, который послужит в течении всего сезона и будет использоваться в качестве фотозоны. Подобные объекты будут установлены по всей территории парка.