В Хабаровске состоялась акция «Сад ВТБ»
В рамках акции «Сад ВТБ» сотрудники банка посадили в Хабаровске сосновую аллею на территории гимназии №3.
Как сообщили в пресс-службе банка, акция по высадке деревьев стала для ВТБ в регионе традиционной: в 2009 году возле того же учебного заведения сотрудники банка посадили 40 саженцев абрикосов, в 2010 ВТБ заложил в парке «Динамо» сосновую аллею.
«Абрикосовый сад уже стал одним из символов нашей гимназии. Каждый год, глядя на цветущие деревья, мы с теплотой вспоминаем о ВТБ. Уже через несколько лет наши дети смогут гулять по сосновому парку, который сотрудники банка заложили здесь сегодня» - рассказала директор гимназии №3 Ирина Глухова.
«Сотрудники ВТБ с удовольствием участвуют в мероприятиях, которые помогают сделать наш город еще красивее и комфортнее», - отметил управляющий директор Департамента корпоративной сети, вице-президент ВТБ Евгений Орлов.
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