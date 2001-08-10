Сахалинцев приглашают присоединиться к студенческим отрядам
На Сахалине уже несколько лет активно развивается движение Российских студенческих отрядов. В прошлом году в различных сферах экономики успешно поработали сотни студентов, как сахалинских, так и из других регионов страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Сейчас в трех учебных заведениях области – СахГУ, Сахалинском техникуме строительства и ЖКХ, а также Сахалинском промышленно-экономическом техникуме открыты местные штабы, где квалифицированные специалисты из числа студентов и работников учреждений, предоставляют все необходимую и актуальную информацию для потенциальных участников студотрядов.
В этом году студентам сахалинских высших и средних учебных учреждений предлагают принять участие в строительных, рыбопромышленных, педагогических, а также поисковых отрядах.
- В Сахалинском государственном университете успешно функционирует педагогический отряд. Уже сейчас ребята активно работают на нескольких крупных площадках – в детском центре «Юбилейный», санатории-профилактории «Лесное озеро», а также в учебном центре «КБ Бридж», - отметил начальник отдела молодежной политики минспорта Сахалинской области Александр Неустроев. - Студотряд — это перспективная площадка, на которой представители студенчества смогут обрести необходимые навыки работы, завести новых друзей, а также заработать. Ведь ни для кого не секрет, что большинство студентов обучаются на договорной основе, и предложение о предоставлении вариантов заработка всегда актуален.
На данный момент в региональный штаб российских студенческих отрядов входит 72 сахалинца, и вполне возможно, что эта цифра в скором времени значительно увеличится. В конце месяца, 31 мая в городском парке культуры и отдыха, им. Ю.А. Гагарина состоится «Открытие трудового лета», где будут презентованы сахалинские студенческие отряды, состоится выставка профессий, а потенциальные работодатели расскажут об имеющихся вакансиях. Начало мероприятия в 12.00 часов.
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