В Южно-Сахалинске подведены итоги всесибирской олимпиады

Всесибирская открытая олимпиада школьников завершилась в Южно-Сахалинске. Лауреатам заключительного этапа вручили дипломы и памятные подарки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Областной центр впервые в нынешнем учебном году вошел в число очных площадок для проведения престижного общероссийского состязания. Серия финальных туров стартовала в феврале. Олимпиада по математике, биологии, физике и химии проходила на базе лицея №2. Работы школьников проверяли специалисты в Новосибирске. Всего в состязаниях приняли участие 99 школьников из Южно-Сахалинска, Троицкого, Холмска и Макарова.

По итогам интеллектуальных соревнований победители и призеры были выявлены лишь по двум из четырех предметов:

- Михаил Конаныхин, ученик 9-го класса лицея №2 (победитель олимпиады по физике);

- Юрий Кашпурович, ученик 8-го класса лицея №2 (призер олимпиады по физике);

- Виктория Емельянова, ученица 9-го класса лицея №2 (призер олимпиады по биологии).

Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева. По мнению экспертов, она успешно вписалась в систему всесоюзных, а затем и всероссийских олимпиад школьников. Начиналась она как физико-математическая, но со временем список предметов расширился. Сейчас мероприятие проводится ежегодно для учеников 7-11-х классов по математике, физике, химии, биологии и информатике. Победители и призеры получают преимущества при поступлении в российские вузы.

Южносахалинцы - призеры и победители олимпиады в скором времени отправятся в летнюю школу в Академгородке (г. Новосибирск), по результатам обучения в которой будут приняты в Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета.