В Южно-Сахалинске подведены итоги всесибирской олимпиады
Всесибирская открытая олимпиада школьников завершилась в Южно-Сахалинске. Лауреатам заключительного этапа вручили дипломы и памятные подарки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Областной центр впервые в нынешнем учебном году вошел в число очных площадок для проведения престижного общероссийского состязания. Серия финальных туров стартовала в феврале. Олимпиада по математике, биологии, физике и химии проходила на базе лицея №2. Работы школьников проверяли специалисты в Новосибирске. Всего в состязаниях приняли участие 99 школьников из Южно-Сахалинска, Троицкого, Холмска и Макарова.
По итогам интеллектуальных соревнований победители и призеры были выявлены лишь по двум из четырех предметов:
- Михаил Конаныхин, ученик 9-го класса лицея №2 (победитель олимпиады по физике);
- Юрий Кашпурович, ученик 8-го класса лицея №2 (призер олимпиады по физике);
- Виктория Емельянова, ученица 9-го класса лицея №2 (призер олимпиады по биологии).
Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева. По мнению экспертов, она успешно вписалась в систему всесоюзных, а затем и всероссийских олимпиад школьников. Начиналась она как физико-математическая, но со временем список предметов расширился. Сейчас мероприятие проводится ежегодно для учеников 7-11-х классов по математике, физике, химии, биологии и информатике. Победители и призеры получают преимущества при поступлении в российские вузы.
Южносахалинцы - призеры и победители олимпиады в скором времени отправятся в летнюю школу в Академгородке (г. Новосибирск), по результатам обучения в которой будут приняты в Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:56 7 Мая В Южно-Сахалинске началась высадка цветов
15:19 7 Мая Волейболисты из Анивы выиграли турнир детских команд, посвященный Дню Победы
16:50 7 Мая В Сахалинской области раздали больше двадцати тысяч Георгиевских лент
15:50 7 Мая Победители регионального первенства по легкой атлетике представят область на Дальневосточных соревнованиях
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
16:34 17 Апреля Фестиваль японского кино прошел в Холмске
09:33 25 Апреля Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?