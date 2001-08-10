О наставничестве в бизнесе будут рассуждать участники недели предпринимательства в Южно-Сахалинске

Круглый стол «Наставничество в предпринимательстве» состоится в рамках недели предпринимательства, которая стартует в Южно-Сахалинске в понедельник. 15 мая на дискуссионной площадке соберутся предприниматели, педагоги и владельцы частных детских садов города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Администрация Южно-Сахалинска в сотрудничестве с АНО ДО «УЦ «Активное образование» и ассоциацией «Негосударственные образовательные организации Сахалинской области» приглашает заинтересованных лиц принять участие в работе площадки.

Круглый стол охватит несколько направлений, участники будут рассуждать о наставничестве в предпринимательстве. Действующие руководители частных учреждений образования областного центра расскажут о своем опыте и тонкостях ведения бизнеса в данном сегменте образовательных услуг.

Руководители детских садов города поделятся знаниями по теме «Наставничество в образовании и кружковом движении», расскажут, как организовать успешную коммерческую деятельность на базе дошкольных учебных учреждений, имеющих статус автономных.

Основные цели мероприятия, которые преследуют организаторы данной площадки, – развитие и внедрение института наставничества и тиражирование практик наставничества в предпринимательстве, в сфере предоставления образовательных услуг, повышение социального статуса наставника.

Круглый стол начнет свою работу в 14.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 39-б. Заявки на участие принимаются на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска или по телефону отдела поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска 300-594 (доб. 1, 3, 4).

С другими мероприятиями недели предпринимательства в Южно-Сахалинске и программой круглого стола можно ознакомиться на сайте муниципалитета в разделе «Бизнес города».