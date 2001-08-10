Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
По информации Сахалинского управления Росгидромета, 12-14 мая на территории Тымовского и Смирныховского районов прогнозируется высокая пожарная опасность лесов.
14 мая угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается также в Долинском и Анивском районах, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности - если прямо за вашим домом начинается лес или степная зона, существует угроза природного пожара. Чтобы уберечь свой дом от беды, достаточно следовать простым правилам пожарной безопасности:
- вместе с соседями устраните все условия для возникновения и распространения пожара в вашем населённом пункте. Создайте защитную зону у ваших домов и поддерживайте ее в должном состоянии - убирайте ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года;
- очистите крышу от опавшей хвои и листвы – они могут стать источником возгорания;
- с разрешения представителя лесничества проредите растущие близко друг к другу деревья и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из-под больших деревьев подрост, кусты, древесный хлам, мусор – все, что может перенести низовой пожар на кроны деревьев;
- уберите со двора все горючие предметы и наполните водой все ёмкости, которые имеются в доме и во дворе;
- постоянно осматривайте территорию дома, двора и прилегающие окрестности, чтобы своевременно обнаружить очаг возгорания;
- следите за сообщениями о пожарной обстановке в вашем районе в средствах массовой информации.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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