Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области

По информации Сахалинского управления Росгидромета, 12-14 мая на территории Тымовского и Смирныховского районов прогнозируется высокая пожарная опасность лесов.

14 мая угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается также в Долинском и Анивском районах, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности - если прямо за вашим домом начинается лес или степная зона, существует угроза природного пожара. Чтобы уберечь свой дом от беды, достаточно следовать простым правилам пожарной безопасности:

- вместе с соседями устраните все условия для возникновения и распространения пожара в вашем населённом пункте. Создайте защитную зону у ваших домов и поддерживайте ее в должном состоянии - убирайте ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года;

- очистите крышу от опавшей хвои и листвы – они могут стать источником возгорания;

- с разрешения представителя лесничества проредите растущие близко друг к другу деревья и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из-под больших деревьев подрост, кусты, древесный хлам, мусор – все, что может перенести низовой пожар на кроны деревьев;

- уберите со двора все горючие предметы и наполните водой все ёмкости, которые имеются в доме и во дворе;

- постоянно осматривайте территорию дома, двора и прилегающие окрестности, чтобы своевременно обнаружить очаг возгорания;

- следите за сообщениями о пожарной обстановке в вашем районе в средствах массовой информации.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).