Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2018
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10:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для сахалинских пенсионеров проведут телефонные консультации

Для сахалинцев и курильчан проведут «Прямую телефонную линию» по вопросам пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда России.

Завтра, 15 мая,  специалисты отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Сахалинской области проведут «Прямую телефонную линию» со всеми заинтересованными лицами.

Граждане смогут получить консультации по вопросам пенсионного обеспечения, относящимся к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации. Например, по вопросам, связанным с правом на установление пенсии, выплатой пенсии, удержаниями из пенсии, а также об исчислении пенсии до и после 1 января 2015 года и другие.

Время «Прямой линии» с 10 до 12 часов. Телефоны: (42-42) 49-55-42, 49-55-51, 49-55-68.

Напомним, что с 2015 года действует новый порядок формирования пенсионных прав и расчёта размеров пенсии граждан.

Пенсионные права на будущую пенсию теперь учитываются и накапливаются на индивидуальном лицевом счёте не в «условных рублях», как прежде, а в баллах. Также в баллы переведены пенсионные права, заработанные до 2015 года.

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