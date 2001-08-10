Находящиеся на гарантии дворы проверил мэр Южно-Сахалинска

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вместе с профильными специалистами и представителями подрядчика проверил ряд дворовых территорий, на которых в прошлом году были выполнены работы по благоустройству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как доложил представитель МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Дмитрий Судник, всего до конца месяца предстоит обследовать еще свыше 70 адресов. В случае выявления дефектов подрядчикам устанавливают срок для их исправления. Устранить все недостатки необходимо до середины июня.

Сергей Надсадин не только на месте оценил выполненные работы, но и пообщался с жителями дворов и выслушал их мнения. Так, Владимир Воропинов, житель дома 29 по ул. Карла Маркса, дал свою оценку труда строителей:

- Двор наш после ремонта заметно преобразился. Особых замечаний к строителям нет. Как житель я доволен. Ждем только, когда завершат озеленение. Воодушевление появилось у меня и у соседей: когда хорошо, красиво вокруг, то хочется внести и свой вклад, постараться улучшить двор. Мы с соседями достаточно дружные и активные. Будем сообща дальше наводить и поддерживать порядок. Вот на днях поставили шлагбаум. Много идей еще есть.

Видя насколько инициативны жители группы домов 29, 27 и 25 по ул. Карла Маркса, Сергей Надсадин напомнил им о возможности объединения в территориальное общественное самоуправление. Это позволит привлечь дополнительные средства из городского бюджета (до 500 тысяч рублей) на решение актуальных вопросов. Конкурс социальных проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления (ТОС)» проходит в островной столице уже несколько лет подряд. Очередной прием заявок начнется 15 мая.

Среди проинспектированных адресов территория двора дома 53 по ул. Поповича. Сразу несколько поручений от мэра получили специалисты муниципалитета. Так, в частности, Сергей Надсадин поставил задачу привести в порядок павильон насосной, расположенный на территории двора. Конструкция своим неприглядным видом портит всю картину после выполненного благоустройства. Местные жители также активно включились в диалог с градоначальником. По итогам Сергей Надсадин дал поручение до начала работ по ремонту фасада, который предстоит провести в этом году, разрешить возникающие у жильцов вопросы.

- В целом качество работ на инспектируемых сегодня дворах вполне устраивает и нас как заказчиков, и жителей. Есть определенные моменты, которые предстоит завершить подрядчикам в ближайшее время. Однако меня категорически не устраивает как решены вопросы с озеленением. Меня не устраивает объяснение, что поздно были заключены контракты на этот вид работ и, естественно, выполнить объемы в прошлом году не смогли. Надо выстроить работу так, чтобы процедурные моменты не мешали делать во дворах все комплексно — дворы, площадки и газоны, - потребовал от подчиненных Сергей Надсадин.