Находящиеся на гарантии дворы проверил мэр Южно-Сахалинска
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вместе с профильными специалистами и представителями подрядчика проверил ряд дворовых территорий, на которых в прошлом году были выполнены работы по благоустройству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как доложил представитель МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Дмитрий Судник, всего до конца месяца предстоит обследовать еще свыше 70 адресов. В случае выявления дефектов подрядчикам устанавливают срок для их исправления. Устранить все недостатки необходимо до середины июня.
Сергей Надсадин не только на месте оценил выполненные работы, но и пообщался с жителями дворов и выслушал их мнения. Так, Владимир Воропинов, житель дома 29 по ул. Карла Маркса, дал свою оценку труда строителей:
- Двор наш после ремонта заметно преобразился. Особых замечаний к строителям нет. Как житель я доволен. Ждем только, когда завершат озеленение. Воодушевление появилось у меня и у соседей: когда хорошо, красиво вокруг, то хочется внести и свой вклад, постараться улучшить двор. Мы с соседями достаточно дружные и активные. Будем сообща дальше наводить и поддерживать порядок. Вот на днях поставили шлагбаум. Много идей еще есть.
Видя насколько инициативны жители группы домов 29, 27 и 25 по ул. Карла Маркса, Сергей Надсадин напомнил им о возможности объединения в территориальное общественное самоуправление. Это позволит привлечь дополнительные средства из городского бюджета (до 500 тысяч рублей) на решение актуальных вопросов. Конкурс социальных проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления (ТОС)» проходит в островной столице уже несколько лет подряд. Очередной прием заявок начнется 15 мая.
Среди проинспектированных адресов территория двора дома 53 по ул. Поповича. Сразу несколько поручений от мэра получили специалисты муниципалитета. Так, в частности, Сергей Надсадин поставил задачу привести в порядок павильон насосной, расположенный на территории двора. Конструкция своим неприглядным видом портит всю картину после выполненного благоустройства. Местные жители также активно включились в диалог с градоначальником. По итогам Сергей Надсадин дал поручение до начала работ по ремонту фасада, который предстоит провести в этом году, разрешить возникающие у жильцов вопросы.
- В целом качество работ на инспектируемых сегодня дворах вполне устраивает и нас как заказчиков, и жителей. Есть определенные моменты, которые предстоит завершить подрядчикам в ближайшее время. Однако меня категорически не устраивает как решены вопросы с озеленением. Меня не устраивает объяснение, что поздно были заключены контракты на этот вид работ и, естественно, выполнить объемы в прошлом году не смогли. Надо выстроить работу так, чтобы процедурные моменты не мешали делать во дворах все комплексно — дворы, площадки и газоны, - потребовал от подчиненных Сергей Надсадин.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске детский шахматный турнир «Волшебная ладья»
13:10 Сегодня На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
- 13:08 Сегодня В корейском центре Южно-Сахалинска презентовали проект «Уважая возраст, сохраняем жизнь»
13:14 Сегодня Угольная компания выплатит компенсации пострадавшим от селя
10:31 8 Мая В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 16:42 8 Мая Новые автобусы приступили к обслуживанию маршрута № 8С в Южно-Сахалинске
- 16:39 8 Мая ВТБ и Visa выпустили 65 тысяч карт к чемпионату мира по футболу
- 16:53 8 Мая Южно-сахалинцы приближаются к выходу в плей-офф на чемпионате области по хоккею
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
16:34 17 Апреля Фестиваль японского кино прошел в Холмске
09:33 25 Апреля Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
Выбор редакции
- 15:20 Сегодня «Неделя предпринимательства» стартовала в Южно-Сахалинске
- 14:16 Сегодня В областном центре стартовал региональный этап спартакиады допризывной молодежи
- 13:14 Сегодня Угольная компания выплатит компенсации пострадавшим от селя
- 13:10 Сегодня На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?