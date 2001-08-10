Аэропорт «Ясный» на Итурупе перейдет на новый режим работы

Воздушные ворота самого крупного по площади острова Курильской гряды должны принимать самолеты ежедневно и круглосуточно. Такое предложение прозвучало на встрече губернатора региона с местными жителями. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

По общему мнению курильчан, которое было высказано на встрече с прибывшим в район главой области, сегодня потенциал аэропорта используется далеко не полностью.

- Думаю, «Ясный» мог бы работать с более полной загрузкой – в ежедневном и круглосуточном режиме, - отметил один из местных предпринимателей, которого поддержало большинство собравшихся. – Можно организовать авиарейсы не только днем, но и в темное время суток – ночью, полагаю, даже безопаснее, так как по утрам над взлетно-посадочной полосой часты туманы, которые мешают полетам.

Ночные рейсы с Итурупа в Южно-Сахалинск, добавил курильчанин, позволяют местным жителям без долгого ожидания день в день пересаживаться на стыковочные рейсы и продолжать путешествие в любую точку страны или за границу. А это существенная экономия не только времени, но и денег.

- Сегодняшний режим работы курильского аэропорта неудобен для пассажиров и должен быть скорректирован, - согласился с мнением жителей Итурупа Олег Кожемяко. – Перед областным министерством транспорта и региональной авиакомпанией «Аврора» будет поставлена совместная задача о том, чтобы рассмотреть возможности организации полетов на Итуруп в течение всей недели. Отдельно следует проработать вопрос о круглосуточной работе «Ясного». Полеты в ночное время выгодны как для пассажиров, так и для авиакомпании. Вместе с ростом пассажиропотока «Аврора» получит дополнительные финансовые средства. А Курильские острова станут доступнее как для местных жителей, так и туристов.

«Ясный» - первый аэропорт, который был построен в стране с нуля со времен распада СССР в 2014 году. Воздушные ворота считаются всепогодным и работают пять дней в неделю за исключением двух выходных, принимая и отправляя авиарейсы по направлению Южно-Сахалинск – Курильск.