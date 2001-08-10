Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2018
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11:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Аэропорт «Ясный» на Итурупе перейдет на новый режим работы

Аэропорт «Ясный» на Итурупе перейдет на новый режим работы

Воздушные ворота самого крупного по площади острова Курильской гряды должны принимать самолеты ежедневно и круглосуточно. Такое предложение прозвучало на встрече губернатора региона с местными жителями. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

По общему мнению курильчан, которое было высказано на встрече с прибывшим в район главой области, сегодня потенциал аэропорта используется далеко не полностью.

- Думаю, «Ясный» мог бы работать с более полной загрузкой – в ежедневном и круглосуточном режиме, - отметил один из местных предпринимателей, которого поддержало большинство собравшихся. – Можно организовать авиарейсы не только днем, но и в темное время суток – ночью, полагаю, даже безопаснее, так как по утрам над взлетно-посадочной полосой часты туманы, которые мешают полетам. 

Ночные рейсы с Итурупа в Южно-Сахалинск, добавил курильчанин, позволяют местным жителям без долгого ожидания день в день пересаживаться на стыковочные рейсы и продолжать путешествие в любую точку страны или за границу. А это существенная экономия не только времени, но и денег.

- Сегодняшний режим работы курильского аэропорта неудобен для пассажиров и должен быть скорректирован, - согласился с мнением жителей Итурупа Олег Кожемяко. – Перед областным министерством транспорта и региональной авиакомпанией «Аврора» будет поставлена совместная задача о том, чтобы рассмотреть возможности организации полетов на Итуруп в течение всей недели. Отдельно следует проработать вопрос о круглосуточной работе «Ясного». Полеты в ночное время выгодны как для пассажиров, так и для авиакомпании. Вместе с ростом пассажиропотока «Аврора» получит дополнительные финансовые средства. А Курильские острова станут доступнее как для местных жителей, так и туристов.

«Ясный» - первый аэропорт, который был построен в стране с нуля со времен распада СССР в 2014 году. Воздушные ворота считаются всепогодным и работают пять дней в неделю за исключением двух выходных, принимая и отправляя авиарейсы по направлению Южно-Сахалинск – Курильск.

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