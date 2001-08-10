В корейском центре Южно-Сахалинска презентовали проект «Уважая возраст, сохраняем жизнь»
В корейском культурном центре Южно-Сахалинска презентовали проект «Уважая возраст, сохраняем жизнь». Проект был разработан региональной общественной организацией «Сахалинские корейцы» и стал одним из победителей конкурса на соискание муниципального гранта «Мы и наш город». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
По информации начальника отдела по связям с общественностью администрации Южно-Сахалинска Елены Анистратовой, в этом году конкурс проводится уже в 19 раз. По итогам отбора определены 13 проектов, разработанных некоммерческими организациями. На их реализацию из местного бюджета направлено более двух миллионов рублей. Конкурс на соискание муниципального гранта позволяет повысить знания в области социального проектирования, а также получить организационную, правовую, материальную и финансовую поддержку для предложенных инициатив.
Так, в частности, авторы проекта «Уважая возраст, сохраняем жизнь» задумывали его как возможность вовлечь в активную социальную жизнь представителей первого и второго поколений сахалинских корейцев, сформировать для молодежи условия для общения на национальном языке, передавать традиции.
Как рассказала президент организации Оксана Пак, большой проект начался с корейского праздника - Дня родителей. Неоценимую помощь в его подготовке оказала кафедра корейской филологии СахГУ. Для гостей провели большую игровую и познавательную программу. Среди ожидаемых мероприятий проекта - оздоровительные программы для корейцев старшего поколения, а также выход пособия о традициях и обычаях корейского народа.
Узнать дополнительную информацию о ежегодном конкурсе на соискание муниципального гранта «Мы и наш город» можно по телефону: 300814, доб. 1.
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