На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт

Накануне завершилась укладка первых 4 километров новой рельсошпальной решетки на участке западного побережья острова между Чеховым и Новоселово. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Всего в ближайшие три года на Сахалине заменят около 200 километров оставшейся узкой железнодорожной колеи главного хода. Такая информация прозвучала на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с начальником Дальневосточной железной дороги Николаем Маклыгиным.

Перед финальным этапом перешивки стальной магистрали Сахалина была проделана мощная подготовительная работа. Утверждены проекты новых мостов, обустроена база для хранения рельсошпальной решетки и других материалов, поступающих на остров с материковой части страны.

В планах на этот год – переустроить на общесетевой стандарт РЖД 52,4 километра железной дороги. Широкая колея 1520 миллиметров появится на перегонах западного Сахалина между Чеховым, Новоселово и Томари, а также от Ильинского до Арсентьевки. Кроме того, железнодорожники рассчитывают построить 62 моста. На время проведения работ в 2018 году, заверил Николай Маклыгин, движение поездов по острову будет сохранено. Укладку новой рельсошпальной решетки решено проводить с использованием так называемых технологических окон, когда отдельные участки магистрали перекрываются лишь на определенное время.

- Объем работ внушительный, при составлении графика перешивки колеи мы рассматривали различные варианты организации транспортных потоков. В результате удалось выработать оптимальную схему, которая будет удобна и жителям Сахалина, и местным организациям, - сообщил Николай Маклыгин. – Между южной и северной частями острова – от Южно-Сахалинска до Ноглик будет ежедневно курсировать пассажирский поезд с 13 вагонами. Сохранено движение 14 пригородных маршрутов сообщением между Южно-Сахалинском и станцией Новодеревенская, Корсаковым, Дальним и Быковым, а также по маршрутам Холмск – Николайчук, Холмск – Чехов и Поронайск – Победино. Доставку грузов обеспечат 2 пары поездов сообщением между Холмском, Ногликами и Южно-Сахалинском. По всем возникающим вопросам мы сегодня оперативно и в тесном контакте работаем с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства.

В 2019 году на Сахалине предстоит провести укладку 117 километров широкой колеи от Арсентьевки до Христофоровки, а в 2020 - полностью завершить перешивку дороги, модернизировав еще 54 километра на участке Шахта – Холмск.

- Переустройство стальной магистрали имеет ключевое значение для будущего Сахалина. Переход на новую широкую колею общероссийского стандарта дает возможность приобретать новые комфортабельные пассажирские вагоны и современные локомотивы, увеличивать объемы грузовых железнодорожных перевозок. Все это создает благоприятные условия для развития островной экономики и позволяет существенно снизить нагрузку на автомобильные дороги, - отметил глава региона. – Областные власти оказывают железнодорожникам содействие в реализации этого крупного инфраструктурного проекта.

При перешивке колеи, заметил он, важно обеспечить своевременный завоз топлива на котельные в районы области и создать необходимые запасы угля на складах новой Сахалинской ГРЭС-2, строительство которой завершится в этом году. Не должна быть парализована и работа крупных градообразующих предприятий, например, компании «Горняк-1», добывающей уголь в Смирныховском районе и поставляющей его во многие муниципальные образования, а также в другие регионы страны.

Для снятия части нагрузки с железной дороги на время ее реконструкции областные власти приняли решение ввести новый автобусный маршрут №531 между Поронайском и Ногликами. Увеличится частота движения автобуса №502 Южно-Сахалинск – Поронайск.

Изучаются также возможности организации дополнительных авиарейсов из Южно-Сахалинска в Оху, кроме того, самолет авиакомпании «Аврора» будет дважды в неделю летать из областного центра в Ноглики и обратно. Решено в большей степени задействовать морские порты Холмска и Корсакова для снабжения юга острова продовольствием, топливом и промышленными товарами.

Напомним, переустройство железной дороги Сахалина ведется с 2003 года и входит в состав более крупного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком. Его проработкой сейчас занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО «РЖД». В 2018 году компания намерена сформировать технико-экономическое обоснование строительства перехода, а впоследствии приступить и к проектированию.