Угольная компания выплатит компенсации пострадавшим от селя

Ранним утром 14 мая масса отработанной породы, сошедшая с места складирования, разрушила дом и надворные постройки пенсионера Виктора Федченко. На месте происшествия на окраине села Горнозаводск побывал губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

В полутора километрах от улицы Бамбуковой, где находился дом Федченко, выше по долине расположен старый карьер. Здесь угольная компания «Горняк-1» складирует отработанную породу. Из-за сильных осадков ранним утром 14 мая масса сдвинулась с места. Скорость была небольшой: метр за 10 минут. Члены семьи Федченко, чей дом оказался на пути породы, не пострадали. Разрушенным оказалось жилое строение, коровник, машина, трактор, и другое имущество, погиб скот.

Поток породы остановился, немного не дойдя до дороги, соединяющей Горнозаводск с селом Ватутино. Под угрозой оказались еще два жилых дома по улице Бамбуковой. Их хозяевам, как и семье Федченко, пришлось переехать.

Местные власти организовали работы по ликвидации последствий происшествия. Оперативно мобилизованная строительная техника роет канавы, которые должны остановить дальнейшее движение массы породы.

- Собственники угольной компании выплатят компенсации пострадавшим за потерянный дом и имущество, а также тем семьям, которые нуждаются в переселении, потому что их жилье теперь оказалось в опасной зоне, - отметил губернатор, ознакомившись с ситуацией.

Олег Кожемяко также поставил перед угольщиками задачу – срочно разработать план мероприятий по ликвидации возникшей угрозы.

- К этой работе приступим сразу же, - заверил генеральный директор ООО «Горняк-1» Алексей Цмоканич. – Что касается выплаты компенсаций, в среду 16 мая проведем встречу с семьями, проживающими по улице Бамбуковой, чтобы определить размер ущерба и выплат.