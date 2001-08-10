«Неделя предпринимательства» стартовала в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске стартовала «Неделя предпринимательства». Масштабное мероприятие, организуемое администрацией, проводится в областном центре в седьмой раз. В течение недели представители среднего и малого бизнеса в рамках тематических встреч поделятся опытом со всеми желающими. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Мероприятия, проводимые в рамках «Недели предпринимательства», очень востребованы не только бизнес-сообществом. Они призваны заинтересовать еще больше молодежи, желающей открыть свое дело, - рассказала начальник департамента экономического развития Ольга Настич. - Чем больше малых и средних предприятий, тем стабильнее экономика городского округа. Сегодня на таких предприятиях трудятся 45% жителей областного центра, что значительно выше общероссийских показателей. Уверена, что с ростом данного сектора благополучие города и интересы местных жителей будут учтены еще больше. Радует, что администрация Южно-Сахалинска делает все возможное для поддержки не только начинающих, но и действующих бизнесменов.

Формат проведения «Недели предпринимательства» из года в год остается традиционным. С 14 по 18 мая историями своих успехов участники поделятся на заседаниях круглых столов, семинарах, днях открытых дверей.

Первой площадкой «Недели предпринимательства-2018» стал батутный парк «Портал», который год назад на острове открыли молодые предприниматели петербуржец Артур Мандуров и сахалинец Алексей Леонтьев.

Как признались молодые люди, идея создания в островном регионе первого батутного парка возникла 2 года назад. Будущие бизнесмены искали нишу, где могли бы применить свои навыки, ранее полученные в строительной и спортивной отраслях. Их пути сошлись на реализации батутного парка на Сахалине.

По словам партнеров, пик посещаемости парка, безусловно, пришелся на его открытие. Ведь тогда это был новый продукт для жителей острова. Люди спешили испытать свои силы, но на тот момент парк не мог предложить комфортные условия для посетителей.

- В непростой для нас период очень помогла поддержка администрации. В 2017 году парк был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов областного центра, благодаря чему получили субсидию, - рассказал генеральный директор ООО «Спортпроект «Батутный парк «Портал» Артур Мандуров. - С ее помощью мы компенсировали часть затрат на строительство батутного парка, а полученные средства направили на развитие нашего проекта. Кроме того, мы смогли воспользоваться льготным кредитом от Фонда содействия развитию предпринимательства. Надеемся и на дальнейшую поддержку, которая поможет нам создавать новые объекты активного отдыха и делать наш город интереснее.

Спустя год на базе парка появились рекреационная зона, полноценные раздевалки и зона отдыха. Кроме того, постоянно развивается батутная арена: организован небольшой скалодром, модернизированы акробатические конструкции, заменены несколько сеток.

В нынешнем году в рамках «Недели предпринимательства» представители бизнеса и все заинтересованные лица смогут посетить 10 различных площадок.

Подробная программа размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Бизнес города». Участие в мероприятиях может принять любой желающий, предварительно оставив электронную заявку на сайте.