Тихоокеанское
информационное агентство
16 Мая 2018
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Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области

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