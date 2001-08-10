На Кунашире новоселье справили 24 семьи

Торжественная церемония ввода нового трехэтажного дома состоялась сегодня в Южно-Курильске на улице Мира. Ключи от квартир получили работники бюджетной и производственной сферы, служащие, специалисты, в которых нуждается район. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

С новосельем жителей поздравил губернатор региона Олег Кожемяко, прибывший в район с рабочей поездкой.

Возведен дом по энергосберегающей технологии в рамках государственной и муниципальной программы по обеспечению жителей Сахалинской области качественным жильем до 2020 года.

Общая площадь помещений новостройки – более 2 тысяч квадратных метров. В ней 9 трехкомнатных, 12 двухкомнатных квартир и 3 – однокомнатных. Они готовы к заселению – внутри выполнен полный комплекс отделочных работ. Каркас здания – прочный монолитный железобетон, способный выдержать землетрясение до 9 баллов. Это имеет особое значение для острова, который расположен в сейсмоопасной зоне. Одной из первых ключи от новой квартиры получила многодетная семья Немцевых, в которой воспитываются трое детей.

- Сегодня у нас самые радостные эмоции, заселяемся в свою благоустроенную квартиру, - поделилась Анастасия Немцева. - Прежнее жилье в деревянном доме 1972 года постройки было сложно назвать уютным: печное отопление, нет туалета и ванной. Здесь, конечно, все по-другому – отремонтированные новые комнаты, просторный коридор, застекленная лоджия, уже оборудованные кухня и ванная. Только живи и радуйся.

- Сегодня не только в Сахалинской области, но и по всей стране - день открытий. Здесь, на Южных Курилах, на востоке России сдается новый дом и стартует мощная позитивная волна открытий, которая докатится до Республики Крым, где введут в эксплуатацию мост. У нас общая радость и общая победа. Поздравляю вас с этими яркими событиями, успехов, радости и счастья в новом доме, - обратился к курильчанам губернатор Олег Кожемяко.

Большой объем жилищного строительства в районе запланирован и в рамках Курильской программы. В ближайшие годы на острове Кунашир должны появиться 23 новостройки общей площадью 23 тысячи квадратных метров, а на Шикотане – еще 18 домов площадью 18 тысяч «квадратов».

Сейчас в райцентре развернуто строительство двух 15-ти квартирных жилых зданий по улице Океанской (1,1 тысячи квадратных метров). Кроме того, возводятся дома, которые предназначены для сдачи в коммерческий найм. Часть из них - на Кунашире в селе Отрада, идет стройка и на Шикотане, где сложилась высокая потребность в жилье.