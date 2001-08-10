Территория у дворца спорта «Кристалл» стала безопасна от клещей

На территории, прилегающей к спортивному учреждению «Кристалл», провели акарицидную (противоклещевую) обработку санитарные службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта.

Специальным раствором, от которого насекомые гибнут в течение восьми часов, обработаны травяные откосы, ведущие к зданию и проезжей части, а также площадка для занятий воркаутом за «Кристаллом». На обработанной территории могут находиться люди и домашние животные без вреда для здоровья.

В июне на базе дворца спорта будет работать лагерь дневного пребывания для воспитанников учреждения. Отдых на площадке у «Кристалла», которая пользуется популярностью не только среди спортсменов, но и среди местных жителей, как и в прошлые годы, в радиусе 50 метров будет безопасен от клещей.

Противоклещевая обработка и комплексные меры по уничтожению грызунов (дератизация) проводятся на территории дворца спорта «Кристалл», согласно регламенту, дважды в год: весной и осенью. А внутренние помещения комплекса проходят обработку от насекомых и грызунов раз в месяц.