Около 300 арендных квартир построят в селе Отрадном на Кунашире

В населенном пункте развернулась масштабная комплексная жилищная застройка. Помимо 8 домов здесь появятся объекты социальной инфраструктуры - детский сад на 200 мест и спортивно-досуговый центр. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

На стройплощадке во время своей рабочей поездки в район побывал губернатор региона Олег Кожемяко.

- Сейчас мы возводим два дома, в которых будет 57 квартир. Первый из них сдадим к концу года, - рассказали представители компании-подрядчика. - Здания выполнены из монолитного железобетона и имеют большой запас прочности.

- В общей сложности в селе Отрадном планируется разместить около 300 арендных квартир, предназначенных как для гражданского населения - работников бюджетной сферы, так и военных, - сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Через полгода после заселения арендное жилье можно будет выкупить в собственность, оформив ипотеку. По решению губернатора для курильчан, данная процентная ставка снижена до 0% годовых.

Глава региона также дал поручение региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства заняться разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства новой автодороги к Отрадному. Ожидается, что в 2020 году трасса получит асфальтовое покрытие.