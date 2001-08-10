Южно-сахалинские руководители частных групп и детских садов поделились историями успеха

В рамках «Недели предпринимательства», которая сейчас проходит в Южно-Сахалинске, руководители частных групп присмотра и ухода и детских садов поделились историями успеха.

Встреча прошла в детском центре раннего развития «Первые шаги». Основным докладчиком выступила его владелица индивидуальный предприниматель Анастасия Ко. В презентации она рассказала слушателям обо всех этапах становления своего предприятия, о сложностях, с которыми приходилось сталкиваться, и о поддержке, которую на этом пути оказывали власти. Залогом успеха Анастасия считает то, что она выбрала эту сферу, потому что искренне хотела посвятить свою жизнь образованию. Работать с детьми предприниматель начала в 2010 году. Тогда для группы «Солнышки» арендовали небольшую квартиру, ее могли посещать не более 5 малышей.

- Затем мы постоянно меняли помещения. Вообще, аренда помещений — это одна из основных сложностей, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям в плане как подходящего пространства, так и стоимости аренды, - отмечает Анастасия Ко. - В 2016 году мы впервые вышли на конкурс и получили муниципальную поддержку на возмещение части затрат, в том числе и на арендную плату. Благодаря субсидии мы переехали в большое помещение и пополнили материально-техническую базу. Это существенная поддержка. В этом году снова будем выходить на конкурс.

Сегодня центр «Первые шаги» занимает территорию порядка 400 квадратных метров, на которой расположилось все необходимое для создания комфортных условий и развивающих занятий с малышами от 1 года до 3 лет. Когда центр будет полностью укомплектован персоналом и оборудованием, его смогут посещать до 50 малышей.

Историями становления дела своей жизни сегодня также поделились Юлия Ким, которая работает в этой сфере с 2014 года и руководит группами присмотра и ухода «2+» и «Карамельки», и Юлия Платошина, генеральный директор ООО «Детский сад».

Как рассказала начальник департамента образования Анастасия Киктева, в последние годы в Южно-Сахалинске стабильно отмечается развитие сети негосударственных образовательных учреждений. За три года плотной работы с индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования, муниципалитету удалось подготовить основательную нормативно-правовую базу по предоставлению грантов и субсидий.

- Наши специалисты всегда проконсультируют и окажут организационную поддержку начинающим предпринимателям в сфере образования. Кроме того, теперь у нас есть положительный опыт предпринимателей со стажем, которые готовы стать наставниками и помогать новичкам, - отметила Анастасия Киктева.

Начальник департамента экономического развития Ольга Настич пригласила гостей, которые сегодня пришли на мероприятие, принять участие и в других семинарах «Недели предпринимательства», отметив, что сфера бизнеса может позволить реализовать любые идеи, а уже состоявшиеся предприниматели готовы делиться секретами успеха. Подробная программа Недели предпринимательства размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Бизнес города». Участие в мероприятиях может принять любой желающий, предварительно оставив электронную заявку на сайте.