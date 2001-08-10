Новый детский сад открыли на Шикотане

Торжественная церемония ввода современного дошкольного учреждения, получившего имя «Островок», состоялась в селе Малокурильском. Ее главными героями стали будущие воспитанники дошкольного учреждения, которым было дано право разрезать традиционную красную ленту и затем первыми пройти в группы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Новый детский сад с бассейном рассчитан на 110 мест. Двухэтажное здание построено в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы. Общая площадь всех помещений – более 3 тысяч квадратных метров.

Впервые для Шикотана дошкольное учреждение получило бассейн. Учить детей плаванию в теплой воде с температурой 29 градусов и открывающимися живописными видами на бухту Малокурильскую будет штатный инструктор по физической культуре.

– Сегодняшнее событие для острова трудно переоценить – с вводом нового детского сада на Шикотане полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, которая составляла более 90 человек, - рассказала заведующая учреждением Наталья Баравая. - Родители юных курильчан с огромным удовольствием несут к нам документы, очень хотят, чтобы дети ходили именно в наш детский сад. И неудивительно – здесь созданы все условия для физического, умственного и эстетического развития ребят. Помимо бассейна имеются прекрасные музыкальный и спортивные залы, современные игровые площадки, интерактивные доски, медицинский кабинет и пищеблок. В садике будут открыты 6 групп, 2 из них – раннего развития для детей от полутора лет. Работу получат 40 специалистов, в том числе 18 педагогов.

Высокую оценку новому детскому саду дали и жители Шикотана. Алена Караулова пришла на церемонию открытия с ребенком, которого заинтересовали игрушки и спортивный инвентарь – детские гантели и тренажеры.

- Моему ребенку, как видите, тут очень понравилось. Пожалуй, это самая главная оценка качества. Тут все самое яркое и лучшее, - отметила курильчанка.

- Садик красивый, удобный, очень хорошее оснащение. Для нас – это настоящий подарок, - согласилась с предыдущим мнением еще одна жительница острова Александра Полянская. - Замечательная детская площадка на улице, имеющая безопасное резиновое покрытие и закрытая от ветра. Дети уже оценили ее по достоинству – с горок и тренажеров их невозможно увести.

С открытием нового детского сада курильчан поздравил губернатор региона Олег Кожемяко, прибывший на Шикотан с рабочей поездкой:

«Когда в городах и селах области появляются такого рода социальные объекты, это всегда радостная новость. Ну и, конечно, это свидетельство хороших перспектив населённых пунктов. Доказательство того, что люди хотят здесь жить, работать, создавать семьи, растить детей. А государство, со своей стороны, создает для этого необходимые условия. Построенный по Курильской программе «Островок», пожалуй, можно с уверенностью назвать одним из лучших в регионе. От всей души поздравляю курильчан с сегодняшним ярким событием. С праздником, с новосельем!».