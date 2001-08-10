В детском саду «Бусинка» в Дальнем сработала пожарная сигнализация

Сегодня в 07.20 часов утра, еще до начала рабочего дня и приема детей, в детском саду №57 «Бусинка», расположенном в новом микрорайоне Дальнего, сработала пожарная сигнализация. На место в течение нескольких минут прибыли расчеты оперативных служб. Об этом сообщили в мэрии.

Как рассказала заведующая учреждением Людмила Гилевич, автоматически здание было отключено от электроснабжения. По предварительным данным, причина срабатывания сигнализации — запах дыма, который шел от автономной электрощитовой. Задымления и возгорания не было.

- На этот момент в помещениях находилось около 40 человек, приходили первые родители с детьми. Была объявлена эвакуация. Оперативно все покинули здание детского сада. Прием детей осуществлялся на летних участках. В это время пожарные обследовали все помещения и в 08.20 было объявлено о снятии пожарной тревоги. В 08.30 воспитатели завели детей в группы. Сейчас детский сад работает в обычном режиме. Тепло, свет и вода у нас есть, - подчеркнула заведующая.

Данная ситуация находится на контроле департамента образования Южно-Сахалинска. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. В детском саду работают электрики обслуживающей организации ЭХОС. Кроме того, на место оперативно прибыл инспектор Госпожнадзора, который подтвердил правильность и слаженность действий педагогического коллектива учреждения при эвакуации детей, родителей и персонала.