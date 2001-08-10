Сахалинские школьники продолжают участие в образовательных программах в Сочи

Сахалинские школьники продолжают принимать участие в образовательных программах, которые проходят в «Сириусе» (Сочи). Это право получают те школьники, которые демонстрируют отличные успехи в науках – математике, физике, химии, биологии и литературе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

В мае текущего года на базе «Сириуса» стартовала майская образовательная программа по биологии «Биомедицина», которая продлится до 22 мая 2018 года. В ней принимает участие Юлия Ким, ученица 10 класса лицея № 2 г. Южно-Сахалинска. Юлия стала призером по биологии и победителем по экологии на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Научно-методическое сопровождение образовательной программы «Биомедицина» осуществляет Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (г. Москва).

Ранее, с 3 по 25 января сахалинские школьники Надежда Вовк, Сергей Харгелия и Ха Ди Ен уже приняли участие в математической образовательной программе, которая включала в себя углубленные занятия математикой, различные математические соревнования, лекции ведущих ученых и педагогов страны, общеобразовательную, обширную культурно-досуговую, развивающую и спортивно-оздоровительную программы.

Кроме того, с 3 по 26 марта ученик 9 класса лицея № 2 г. Южно-Сахалинска Михаил Конаныхин - победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике принял участие в мартовской образовательной программе по физике. 200 школьников страны в режиме теоретических и экспериментальных занятий, лекций и семинаров от ведущих педагогов готовились к олимпиадам по физике самого высокого уровня.

С 1 по 24 июня 2018 года состоится очередная июньская математическая образовательная программа. Сахалинка Анастасия Дыдо, ученица 7 класса школы №2 г. Долинска примет участие в данной образовательной программе.

Правительство Сахалинской области подписало соглашение о сотрудничестве с фондом «Талант и успех» – учредителем образовательного центра «Сириус», который был открыт в 2014 году на базе олимпийской инфраструктуры г. Сочи.