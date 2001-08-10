Юбилей фестиваля «Живые традиции» пройдет в Южно-Сахалинске
В пятый раз на Сахалине пройдет областной фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера «Живые традиции». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном центре народного творчества.
Фестиваль состоится в августе в рамках международного дня коренных народов мира.
Ранее в «Живых традициях» успели поучаствовать гости из разных регионов нашей страны. Сахалинцы приветствовали мастеров из Хабаровского края, Республик Алтай и Якутия. В 2016 году в фестивале приняли участие представители древнего народа айну, прибывшие из Японии. На данный момент организаторы ведут переговоры с предполагаемыми участниками будущего фестиваля. Кто действительно выступит на «Живых традициях» мы узнаем чуть позже.
Раз в два года центр народного творчества собирает в областной столице мастеров декоративно-прикладного творчества из числа представителей коренных этносов. Сахалинский фестиваль «Живые традиции» привлекает внимание своей самобытностью в области событийного туризма. Благодаря подобным проектам подтверждается растущий интерес к уникальной культуре коренных малочисленных народов Севера, как со стороны участников, так и со стороны зрительской аудитории.
В 2016 году проект «Живые традиции» был номинирован на звание «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» в рамках национальной премии Russian Event Awards-2016.
Официальный учредитель - региональное министерство культуры и архивного дела. В этом году партнером фестиваля выступила компания «Эксон Нефтегаз Лимитед».
Организатор - ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества» (г. Южно-Сахалинск). Телефон для справок: 8(4242) 72-20-40.
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